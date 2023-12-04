-->

Monday, 04 December 2023 06:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اجتماع نيابي مشترك يبحث تحديات تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

12/4/2023 9:20:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت لجنتا الاقتصاد والاستثمار والاقتصاد الرقمي والريادة النيابيتين، اجتماعا مشتركا، اليوم الاثنين، استمعت خلاله للتحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال رئيس "الريادة النيابية" هيثم زيادين، ان اللجنة معنية بتطوير وتحسين قطاع تكنولوجيا المعلومات وتذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع.
وأضاف ان اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات لمواصلة الاستماع لكل المعنيين بقطاع تكنولوجيا المعلومات وصولا لبيئة خصبة.
واكد زيادين ضرورة توحيد المرجعيات والابتعاد عن العمل البيروقراطي الذي يسهم في تأخير المعاملات المقدمة من أصحاب الريادة.
من جهته، قال رئيس "الاقتصاد النيابية" عمر النبر، ان اجتماع اليوم جاء للوقوف على التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع.
وشدد على ضرورة تحسين البيئة التنظيمية لتكون أكثر ملاءمة لنمو الشركات الناشئة وتشجيع الاستثمار.
وأكد النبر أهمية تذليل هذه التحديات والمعيقات لتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار في الأردن حتى نصل الى مراحل متقدمة في هذا المجال.
من ناحيتهم، طالب النواب، الحكومة بضرورة تحسين الممكنات التنظيمية لكي تتواءم مع الشركات الناشئة فضلا عن أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص لخلق بيئة محفزة لريادة الأعمال.
وأكدوا ضرورة توفير برامج تدريبية وتعليمية تركز على المهارات الرقمية والابتكار لتمكين الشباب الأردني من مواكبة التغيرات في الاقتصاد العالمي.
من جهتهم، عرض الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب، ورئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات أمجد صويص، والمعنيين بقطاع تكنولوجيا المعلومات ومالكي لشركات تكنولوجيا، ابرز التحديات والمعيقات التي تواجههم، كتعديل التشريعات والقوانين، التي تعنى بقطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة.
وأوضح المحتسب وصويص أنه من المهم إيجاد "التوازن" بين الريادة والأفكار للابتعاد عن أي خلل يتسبب للشركة الناشئة بالكثير من المشاكل وفشلها والخروج من السوق وألا يكون الهدف الرئيسي للريادي البحث عن التمويل وجلب الاستثمار فقط.
وأكدا أن البيروقراطية التي تواجه الشركات عند انجاز المعاملات مع المؤسسات الحكومية، يشكل تحديًا وعائقا كبيرا على الرغم من وجود بنية تحتية متطورة في القطاع، فضلا عن التحديات مثل كلفة الشبك على IP وقضايا التسعير، بالإضافة لتصنيفات تسجيل الشركات وعدم وضوح تبعيات الشركات لجهات الترخيص.

MENAFN04122023000208011052ID1107532473

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث