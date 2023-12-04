الاحتلال يعتدي بالضرب على شاب من بلدة يعبد جنوب جنين
التاريخ
12/4/2023 9:20:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالضرب على شاب من بلدة يعبد، جنوب جنين.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وداهمت عدة أحياء فيها، واعتدت بالضرب المبرح على الشاب روحي عطاطرة (35 عاما)، وجرى نقله إلى مستشفى ابن سينا في جنين ووصفت حالته بالمتوسطة.
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