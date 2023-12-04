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الاحتلال يعتدي بالضرب على شاب من بلدة يعبد جنوب جنين

12/4/2023 9:20:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالضرب على شاب من بلدة يعبد، جنوب جنين.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وداهمت عدة أحياء فيها، واعتدت بالضرب المبرح على الشاب روحي عطاطرة (35 عاما)، وجرى نقله إلى مستشفى ابن سينا في جنين ووصفت حالته بالمتوسطة.




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