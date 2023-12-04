فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الشونة الجنوبية، غداً الثلاثاء، لغايات إجراء صيانة على خط الجهد المتوسط.
وقالت الشركة في بيان، إن الفصل سيكون من 9 صباحا ولغاية 3 عصراً، ويشمل مناطق: الكفرين والمغطس وسد الكفرين وجزءا من منطقة الجوفة ومدرسة الدرك.
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