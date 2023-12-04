رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وجهاء من مخيم الزرقاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ثمن وجهاء من مخيم الزرقاء (العودة) مواقف وجهود ومساعي جلالة الملك عبدالله الثاني الدولية والإقليمية من أجل دعم الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة.
وأكدوا وقوفهم خلف القيادة الهاشمية، ودعمهم لجميع الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالته من أجل وقف الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقائهم اليوم الاثنين، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي للحضور تحيات جلالة الملك لهم واعتزازه بهم وبجميع الأردنيين.
واستهل العيسوي حديثه بالإشارة على جهود جلالة الملك المتواصلة من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ.
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