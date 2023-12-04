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رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وجهاء من مخيم الزرقاء

12/4/2023 9:20:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ثمن وجهاء من مخيم الزرقاء (العودة) مواقف وجهود ومساعي جلالة الملك عبدالله الثاني الدولية والإقليمية من أجل دعم الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة.
وأكدوا وقوفهم خلف القيادة الهاشمية، ودعمهم لجميع الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالته من أجل وقف الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقائهم اليوم الاثنين، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي للحضور تحيات جلالة الملك لهم واعتزازه بهم وبجميع الأردنيين.
واستهل العيسوي حديثه بالإشارة على جهود جلالة الملك المتواصلة من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ.

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