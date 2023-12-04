وفاة الفنان المصري أشرف عبد الغفور نتيجة حادث مروري

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
توفي الممثل الشهير أشرف عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عاما، إثر حادث مروري مروع، بينما لا تزال زوجته التي كانت برفقته تتلقى العلاج في أحد المستشفيات، حيث تعرض الفنان الراحل للحادث المروري على الطريق السريع“مصر- إسكندرية الصحراوي”.
والراحل هو والد الممثلة ريهام عبد الغفور، وقد شغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.
بدأ الفنان الراحل مسيرته الفنية على خشبات المسارح المصرية مطلع ستينيات القرن الماضي، وقدم خلال هذه المسيرة التي امتدت قرابة الـ 50 عامًا، عشرات الأدوار في المسرح أمام عمالقة التمثيل في مصر أمثال حسن البارودي وشفيق نور الدين وعبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن ونعيمة وصفي وسميحة أيوب كما قدم العديد من الأدوار في والسينما والتلفزيون.
وتميز عبدالغفور في الأعمال التلفزيونية التي شكلت الجزء الأكبر من رصيده الفني ومنها مسلسلات (القاهرة والناس) و(زيزينيا) و(جبل الحلال). كما شارك في أبرز المسلسلات الدينية التي قدمت في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات مثل (الليث بن سعد) و(الإمام النسائي) و(هارون الرشيد).
وقدم عشرات المسلسلات الإذاعية والسهرات التلفزيونية وبعض الأفلام السينمائية منها (فرقة المرح) و(صوت الحب) و(الشوارع الخلفية) و(الرسالة).
وكرمه المهرجان القومي للمسرح في دورته الرابعة عشرة عام 2021 ونال جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2015.
وولد عبد الغفور عام 1942 بمدينة المحلة الكبرى وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963 حيث تتلمذ على يد المخرج محمد كُريم أول عميد للمعهد.
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