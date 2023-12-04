وفاة الفنان المصري أشرف عبد الغفور نتيجة حادث مروري

الرياض – أصداف نيوز:

توفي الممثل الشهير أشرف عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عاما، إثر حادث مروري مروع، بينما لا تزال زوجته التي كانت برفقته تتلقى العلاج في أحد المستشفيات، حيث تعرض الفنان الراحل للحادث المروري على الطريق السريع“مصر- إسكندرية الصحراوي”.

والراحل هو والد الممثلة ريهام عبد الغفور، وقد شغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.

بدأ الفنان الراحل مسيرته الفنية على خشبات المسارح المصرية مطلع ستينيات القرن الماضي، وقدم خلال هذه المسيرة التي امتدت قرابة الـ 50 عامًا، عشرات الأدوار في المسرح أمام عمالقة التمثيل في مصر أمثال حسن البارودي وشفيق نور الدين وعبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن ونعيمة وصفي وسميحة أيوب كما قدم العديد من الأدوار في والسينما والتلفزيون.

وتميز عبدالغفور في الأعمال التلفزيونية التي شكلت الجزء الأكبر من رصيده الفني ومنها مسلسلات (القاهرة والناس) و(زيزينيا) و(جبل الحلال). كما شارك في أبرز المسلسلات الدينية التي قدمت في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات مثل (الليث بن سعد) و(الإمام النسائي) و(هارون الرشيد).

وقدم عشرات المسلسلات الإذاعية والسهرات التلفزيونية وبعض الأفلام السينمائية منها (فرقة المرح) و(صوت الحب) و(الشوارع الخلفية) و(الرسالة).

وكرمه المهرجان القومي للمسرح في دورته الرابعة عشرة عام 2021 ونال جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2015.

وولد عبد الغفور عام 1942 بمدينة المحلة الكبرى وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963 حيث تتلمذ على يد المخرج محمد كُريم أول عميد للمعهد.