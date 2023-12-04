جاءت في المرتبة 183 "سدافكو" تحل في قائمة "فورتشن 500 العربية" الأولى لأنجح الشركات العربية

(MENAFN
- Golin Mena) جدة، المملكة العربية السعودية، 4 ديسمبر 2023 – حلّت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، الشركة السعودية الرائدة في تصنيع المواد الغذائية وبيعها وتوزيعها في المملكة وخارجها، في المرتبة 183 ضمن أول قائمة تصدرها مجلة "فورتشن" لأنجح 500 شركة في العالم العربي.
وتشكل الشركات السعودية نحو ثلث الشركات المدرجة في قائمة "فورتشن 500 العربية" الجديدة، تليها الشركات الإماراتية فالمصرية والكويتية والقطرية.
وتنضم قائمة "فورتشن 500 العربية" إلى مجموعة قوائم "فورتشن 500" العالمية التي تنشرها مجلة "فورتشن" الأمريكية في الولايات المتحدة منذ عام 1955. ويعتمد التصنيف السنوي الجديد على نتائج تسعة أشهر من الأبحاث التي أجريت في 22 دولة عربية وتم التحقق من دقتها. وقد جرى تصنيف الشركات بحسب إيراداتها الإجمالية التي وصل مجموعها إلى حوالي 1.6 تريليون دولار في عام 2022.
وبهذه المناسبة، وصف باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو، حلول الشركة في المرتبة 183 في الإصدار الأول من قائمة "فورتشن 500 العربية" الجديدة بأنه "شهادة على النجاح التجاري الذي حققته سدافكو والتنوع الاقتصادي الذي يتسارع في جميع أنحاء المملكة"، مؤكدًا أنه ينسجم مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد. وأضاف: "يبلغ عدد الشركات السعودية المدرجة في "فورتشن 500 العربية" 153 شركة، ما يدلّ على الدور الريادي الكبير الذي تلعبه الشركات السعودية حاليًا في الدفع قُدمًا باقتصاد منطقة الشرق الأوسط".
من ناحيته، أعرب آلان موراي الرئيس التنفيذي لـ"فورتشن ميديا"، عن ترحيبه بجميع الشركات المدرجة في قائمة "فورتشن 500 العربية". وقال أثناء إعلانه عن نشر القائمة، إنها "تعكس صورة النضج الاقتصادي المتنامي في المنطقة"، معتبرًا أن نشرها يمثل لحظة مهمة للمنطقة ومحطة تاريخية لكل واحدة من الشركات الـ500 التي أدرجت فيها.
انتي
MENAFN04122023005513012199ID1107532116
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.