(MENAFN
- Mcsaatchi) الدوحة، قطر 4 ديسمبر 2023
شاركتْ آل عَبْد اَلغَنِي مُوتورْز بِفعَّاليَّة "الأطْفال فَوْق اَلجمِيع“، والتي نظمتها مُؤَسسَة التَّعْليم فَوْق اَلجمِيع التابعة لمؤسسة قطر. أُقيمتْ الفعَّاليَّة فِي حَدِيقَة الأكْسجين في الْمدينة التَّعْليميَّة يَوْم اَلجُمعة، 24 نُوفمْبر 2023، بِهَدف رفع الوعي لما يجري من أحداث في غزة وتوفير الدعم للأطفال المتأثرين من الحرب الدائرة في غزة عن طريق جمْع التَّبرُّعات للمساندة في هذه الأوْقات الصَّعْبة.
شَهدَت الفعَّاليَّة مَجمُوعة مُتَنوعَة مِن الأنْشطة الاجْتماعيَّة والترفيهية والمنافسات الرياضية اَلتِي اِسْتمْتع بِهَا الأطْفال والزُّوَّار والتي اسهمت بشكل إيجابي فِي تَحقِيق الهدف النبيل من هَذِه الفعَّاليَّة وهو جَمْع أَكبَر عدد مِن التَّبرُّعات لصالح أطْفَال عَزَّة.
كان لِلْحدث أيْضًا أَهَميَّة كَبِيرَة فِي تَوعِية المشاركين وجمْع الدَّعْم والمساندة لأَطفَال غزَّة، حَيْث تَضمَّن الحدث مَسِيرَة سِلْميَّة شَارَك فيها فريق آل عبد الغني موتورز إلى جانب عدد مِن كبار الشَّخْصيَّات وممثِّلي وَسائِل الإعْلام والجمهور. تَمكَّن المشاركون أيْضًا مِن التَّعْبير عن تضامنهم والْتزامهم مِن خِلَال تَوقِيع سِجلِّ التَّضامن والتَّعْبير عن رُؤْيتِهم ومشاعرهم فِي لَوحَة جِدارِيَّة خَاصَّة.
وتعْليقًا على هَذِه المشاركة، صَرَّح السَّيِّد عَبْد اَلغَنِي ناصر آل عَبْد اَلغَنِي اَلرئِيس التَّنْفيذيِّ لِآل عَبْد اَلغَنِي مُوتورْز: " تُعَد مُشاركتنَا فِي هَذِه الفعَّاليَّة المجتمعية كأحد الشركاء الداعمين لأنشطة وبرامج مؤسسة التعليم فوق الجميع، كما أنها تأتي تجْسيدًا لِنَهج شَركَتنا فِي نشر السعادة للجميع والتِي تُشكِّل قيم مسْؤوليَّتنَا الاجْتماعيَّة خاصة في المجال الإنساني وفي هذا الوقت بالذات". وَأَضاف: " نَشكُر مُؤَسسَة التَّعْليم فَوْق اَلجمِيع على تَنظِيم هَذِه المبادرة التضامنية وجهودهَا في تخْفِيف مُعانَاة أطفال غزة أثناء هَذِه الأحْداث المأْساويَّة ".
فِي الختَام، تَأتِي مُشَاركَة آل عَبْد اَلغَنِي مُوتورْز فِي فَعالِية "الأطْفال فَوْق اَلجمِيع" كَتأكِيد على التزامهَا الدَّائم بِنشر السعادة وحْسِين حَيَاة أَفرَاد المجْتمع. وتأْمل اَلشرِكة أن تَكُون هَذِه اَلجُهود الإنْسانيَّة خُطوَة نَحْو بِنَاء مُجتَمَع أَفضَل ومسْتدام لِلْأطْفال فِي غَزَّة وَفِي جميع أَنحَاء العالم
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