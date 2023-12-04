وادي الحلو يصبح أجمل بفعاليات عيد الاتحاد

(MENAFN
- APCO Worldwide) الشارقة- 28 نوفمبر 2023:
احتفلت منطقة وادي الحلو التابعة لكلباء في يوم الاثنين 27 نوفمبر بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات، حيث استضافت فعاليات أقيمت في القرية التراثية وذلك من الرابعة عصراً وشملت فقرات وطنية ولوحات فنية بتقديم مختلف الجهات، بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء وخميس بن سعيد المزروعي والي منطقة وادي الحلو، وتمت الفعالية بتنظيم بلدية وادي الحلو والمجلس البلدي لكلباء.
وتبع ذلك عروض اليولة مو الرزفة من فرقة "الملازيم"، وجلسة شعرية من إلقاء الشاعر علي محمد المزروعي، وفقرة اليولة من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وفقرة الكراتية من نادي اتحاد كلباء، ورقصات شعبية تشارك فيها مدارس وادي الحلو (بنين) وروضة ومدرسة الحصين، ومدرسة عائشة بنت عثمان، واختتمت الاحتفالات بتوزيع الهدايا والجوائز. المشاركين في الفعالية تضم المكتبة العامة لوادي الحلو، ونادي سيدات وادي الحلو، المركز الصحي في وادي الحلو، شرطة وادي الحلو، والدفاع المدني في وادي الحلو.
تستمر فعاليات "لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد" في إمارة الشارقة إلى 3 ديسمبر 2023
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