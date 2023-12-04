جلوبيتل تستعرض ابتكاراتها في مجال الاتصالات والتكنولوجيا خلال معرض Mobile 360 في الرياض

(MENAFN
- Asdaa BCW) بكل فخر، تعلن شركة جلوبيتل عن مشاركتها في معرض "Mobile 360" الذي سيُعقد في الرياض، المملكة العربية السعودية، بتاريخ 5 و 6 من شهر كانون الأول، حيث يُعتبر هذا الحدث، الذي يركز على الابتكار في مجال الاتصالات والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحد أبرز الفعاليات التي تحظى باهتمام واسع النطاق بين الشركات والأفراد العاملين في مجال النظام الرقمي على مستوى المنطقة.
نظرًا للمكانة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية من ناحية الاقتصاد المزدهر والمتنوع، بالإضافة إلى التزام المملكة الثابت بمواكبة التغيرات السريعة في الابتكار التكنولوجي، من المتوقع أن يجذب مؤتمر "Mobile 360" هذا العام مجموعة متنوعة من قادة الصناعة والمبتكرين والخبراء، مما سيوفر لجميع المساهمين منصة مميزة لمناقشة الاستراتيجيات والسياسات الرقمية بهدف تحقيق النمو المستدام والتنمية والابتكار.
كشركة رائدة في مجال الاتصالات وخدمة العملاء، تُولي جلوبيتل أهمية كبيرة لهذه المناقشات الحيوية وتبادل الخبرات، كما ستقدم حلولها الرائدة والمصممة بعناية لتلبي متطلبات شركات الاتصالات المتطورة باستمرار، بهدف تبادل الأفكار واكتشاف فرص للتعاون المشترك.
وتعليقاً على هذا الحدث المهم، قال السيد نائل حلاوة، المدير التنفيذي لشركة جلوبيتل السعودية: "نحن في جلوبيتل نتطلع للمشاركة في معرض "Mobile 360" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا العام، والذي يُعد واحداً من أبرز الفعاليات المتعلقة بالتكنولوجيا في المنطقة. تنسجم هذه المنصة بشكل مثالي مع التزامنا بتطوير حلول الاتصالات والمساهمة في رحلة التحوّل الرقمي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها".
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