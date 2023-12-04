"تويوتا جازو ريسينج" يختتم موسم بطولة العالم للراليات بإحرازه المراكز الثلاثة الأولى في رالي اليابان

(MENAFN
- Instinctif Partners) جدة، المملكة العربية السعودية - 28 نوفمبر 2023: اعتلى فريق "تويوتا جازو ريسينج" منصة التتويج بعد فوزه بالمراكز الثلاثة الأولى على أرضه في رالي اليابان ضمن منافسات بطولة العالم للراليات WRC التي يُنظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، ليكمل موسماً حافلاً بالنجاح؛ إذ حقق إلفين إيفانز الفوز بالمركز الأول على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ "هايبرِد" الكهربائية التي تحمل الرقم 33، تلاه سيباستيان أوجييه في المركز الثاني، وكالي روفانبيرا في المركز الثالث على متن مركبتَيْ تويوتا GR يارس رالي 1 الـ "هايبرِد" الكهربائيتَيْن اللتين تحملان الرقم 17 و69 على التوالي.
ويُعَد هذا الفوز الثالث للسائق إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن في هذا الموسم، والتاسع من أصل 13 رالي هذا العام لفريق "تويوتا جازو ريسينج". وكانت شركة تويوتا قد ضَمَنَت بالفعل لقب بطولة المُصنِّعين خلال الجولة 11 في رالي تشيلي، قبل أن يحصل كالي روفانبيرا ويونّي هالتونين على لقبَيْ بطولة السائقين ومساعديهم للمرة الثانية في رالي أوروبا الوسطى.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا ورئيس فريق "تويوتا جازو ريسينج" آكيو تويودا: "لقد تحقق الكثير من الأمور في رالي اليابان هذا العام. فمن خلال التحسين المستمر، أسهم رالي اليابان هذا العام في تعزيز ثقافة الراليات وجعل من رياضة سباقات السيارات بشكل عام تقليداً أساسياً في موسم الخريف في اليابان. لقد كان الرالي مليئاً بالتجارب الممتعة بالنسبة للمشجعين والسائقين على حد سواء، وكان أكثر ما نال إعجاب الجماهير استخدامنا لملعب تويوتا كأحد المراحل الخاصة من الرالي، مما سمح لنا مشاهدة مهارات السائقين عن قرب، وأتاح لهم القيادة أمام حشد كبير من المشجعين. وإذا واصلنا هذا النوع من الراليات، فأنا متأكد من أن رياضة سباقات السيارات ستصبح ثقافة في اليابان وستحظى بشعبية أكبر. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من بذل جهداً كبيراً لجعل رالي اليابان 2023 قصة نجاح عظيمة".
وتُعَد هذه المرة الثانية التي تُنظَّم فيها بطولة العالم للراليات على طرقات إسفلتية صعبة ووسط تحديات تقنية في جبال أيتشي وجيفو بالقرب من مدينة تويوتا، فيما زاد من صعوبة السباق الأمطار الغزيرة في اليوم الأول. وحقق إلفين إيفانز التقدم على منافسيه في ظل الظروف القاسية، وفاز بمرحلتين وسط الأمطار الغزيرة في فترة الصباح، ليتقدم في نهاية السباق بدقيقة و50 ثانية تقريباً على زملائه في الفريق.
وشهد اليومان التاليان المزيد من الظروف المناخية المتقلبة وكانت الطرقات زلقة، لكن إلفين إيفانز نجح في تحقيق الفوز في كلا اليومين ببراعة وخبرة. وفي الوقت نفسه، ركّز سيباستيان أوجييه وكالي روفانبيرا على تعظيم نتيجة الفريق على الرغم من الظروف المناخية الصعبة بدلاً من التركيز على مركزيهما فقط، ليتمكنوا أخيراً من تحقيق المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وشاركت شركة تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، ومن ذلك سباق الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل WEC، وسباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة. وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تُقام عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين أسست شركة تويوتا قسم "تويوتا جازو ريسينج" TGR، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات السيارات تحت سقف واحد. وانطلاقاً من قناعة شركة تويوتا، وشعارها: "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط قسم "تويوتا جازو ريسينج" TGR الضوء على دور رياضات سباقات السيارات؛ بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل السيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات السيارات المختلفة، يهدف قسم "تويوتا جازو ريسينج" TGR إلى تطوير تقنيات رائدة، وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع متعة القيادة وروح المغامرة والانطلاق بحُريّة.
ومن ناحية أخرى، نظمت عبداللطيف جميل للسيارات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية التعاون ووزارة الرياضة مؤخراً رالي القصيم تويوتا، الذي يُعد الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا 2023. وشهد السباق مشاركة استثنائية مع وصول عدد المشاركين إلى 50 متسابقاً من 10 دول هي السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وتونس وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والبرازيل، والسنغال. وتألف الرالي من مرحلة تأهيلية في منتزه القصيم الوطني في عسيلان ومرحلتين في محافظتي الشماسية والمذنب. وسيختتم موسم هذا العام من البطولة مع رالي جدة تويوتا الذي سيقام ما بين 14 و16 ديسمبر المُقبل.
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