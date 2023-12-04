"المركز": مؤشرات الأسواق الخليجية إيجابية مع ختام الشهر وسط تلميحات الاحتياطي الفيدرالي وقف رفع أسعار الفائدة

(MENAFN
- TRACCS) الكويت، 4 ديسمبر 2023 | أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر نوفمبر 2023، أن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية والخليجية شهدت ارتفاعاً نتيجة توجه محتمل للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى وقف سياسة رفع أسعار الفائدة، والمتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر التقرير أن أداء أسواق الكويت كان إيجابياً خلال الشهر مع تفاؤل المستثمرين إزاء تراجع حدة التصعيد الجيوسياسي بمنطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، أدى تراجع أسعار النفط إلى جانب توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت في العام3 202 إلى ضعف الأداء مقارنة ببقية أسواق الخليج الأخرى، باستثناء سوق البحرين. وسجل المؤشر العام في الكويت ارتفاعاً خلال نوفمبر بنسبة 1.9%، مدفوعاً بقوة أداء جميع مؤشرات القطاعات عدا قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية. وجاء قطاع المواد الأساسية وقطاع الطاقة في صدارة الرابحين بارتفاع بلغ 6.5% و4.7% على التوالي. وسجل قطاع البنوك مكاسب بنسبة 1.2%، وبالأخص سهم بيت التمويل الكويتي الذي حقق مكاسب بلغت 2.2%، مدفوعاً بتوقعات انتعاش سوق الائتمان والإعلان عن إطلاق "تم"، وهو مصرف رقمي إسلامي يستهدف شريحة الشباب. وقلصت أسهم مجموعة أرزان المالية، وشركة الاستثمارات الوطنية، ومجموعة الامتياز الاستثمارية، خسائر أكتوبر، بزيادة في نوفمبر بلغت 20.3% و19.9% و10.4% على التوالي بعد زخم من المستثمرين. ومن بين أسهم السوق الأول، واصل سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (HEISCO) الأداء الإيجابي بمكاسب 10.9% على خلفية إبرام الشركة عقود جديدة.
وتناول تقرير "المركز" أداء الأسواق الخليجية، فبعد تراجع التوتر الجيوسياسي واستبعاد رفع سعر الفائدة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 5%، في دفعة للأسهم المصرفية بوجه خاص. وكان الرابح الأكبر خلال الشهر سوق قطر وسوق السعودية، بنسبة 5.4% و4.6% على التوالي. وكانت الأسهم المصرفية القطرية المحرك الرئيسي للأداء الإيجابي، خاصة مع ارتفاع أسهم مصرف الريان ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني بنسبة 18.4% و9.2% و5.4% على التوالي خلال نوفمبر. وكان أداء السوق السعودي مدفوعاً بأداء سهمين مصرفيين رئيسيين؛ مصرف الراجحي (13.9%) ومصرف الإنماء (8.8%). كما ارتفع مؤشرا سوق دبي وسوق أبوظبي بنسبة 3% و2.3% على التوالي. وخلال نوفمبر، قلصت الأسهم العقارية في دبي خسائرها في أكتوبر، مع ارتفاع سهم إعمار العقارية وسهم الدار العقارية بـ13.5% و10.0% على التوالي. ومن بين الأسهم القيادية في أسواق الخليج، كان سهم مصرف الراجحي الأقوى أداءً على خلفية نتائج أعمال ممتازة في الربع الثالث من العام 2023.
ولفت "المركز" في تقريره إلى أن أداء الأسواق العالمية والأمريكية كان بدوره قوياً خلال نوفمبر، نتيجة ضبط بيانات التضخم، وترجيح عدم رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مجدداً، وتضاؤل تأثير الصراع الجيوسياسي الشرق أوسطي. وقد ارتفع مؤشر MSCI العالمي ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 (S&P 500) بنسبة 9.2% و8.9% على التوالي في نوفمبر. وسجلت عشرة من القطاعات الأحد عشر الرئيسية في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 (S&P 500) أداء إيجابياً، تقودها أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات. وتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.2% في أكتوبر من 3.7% في سبتمبر. وقد وضع السوق في الحسبان التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2024. وارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 7.9% خلال الشهر على الرغم من ضعف أداء السوق الصيني.
وخلال نوفمبر، أصدرت وكالة ستاندرد أند بورز توقعات بأن يبلغ متوسط عجز الموازنة في الكويت 14% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2023 و2026، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع الإنفاق على الرغم من ارتفاع أسعار النفط نسبياً. ومن جهة أخرى، أعلنت دبي عن موازنة توسعية للغاية للعام 2024، مع ارتفاع حجم الإنفاق المخطط له بنسبة 17.2% عن مستوى موازنة 2023. ووفقاً لمنظمة أوبك، من المتوقع أن يظل نمو الاقتصاد غير النفطي الإماراتي قوياً في عام 2024 مدعوماً بزيادة ثقة الشركات والإصلاحات الحكومية والإنفاق العائلي.
ونقل تقرير "المركز" عن "فيتش" تسجيلها لزيادة الإقبال على صكوك الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في دولة الإمارات، بينما تنعقد قمة المناخ (كوب 28) في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر، لتشكل خلال الربع الثالث من 2023 نحو 12% من إجمالي الصكوك المتداولة، مع توقعات بارتفاع النسبة إلى ما بين 17 و20% على المدى المتوسط.
وفي الولايات المتحدة، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.3% خلال نوفمبر بعد أن اقترب من أعلى مستوياته عند 5% في أكتوبر. وقد أدى توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن سياسة رفع أسعار الفائدة، علاوة على عدم التفاؤل إزاء السياسات العامة، إلى تراجع العائدات مع تسعير السوق لتخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024.
وفي تغطيته لسوق النفط، ذكر تقرير "المركز" أن السعر استقر عند 83 دولاراً للبرميل، مسجلاً خسارة شهرية بلغت 5.2%. وتراجعت أسعار النفط على الرغم من هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط نسبياً، بسبب المخاوف بشأن تراجع حجم الطلب العالمي على النفط. وتباطأ نشاط التصنيع في الصين خلال الشهر، كما يتضح من تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر نوفمبر إلى 49.4 من 49.7 في أكتوبر. وبالإضافة إلى ذلك، أدت المخاوف بشأن زيادة المعروض من النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك إلى تراجع أسعار النفط. وبلغ إنتاج الولايات المتحدة الأسبوعي من النفط الخام أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الشهرين الماضيين (13.2 مليون برميل يومياً). وأغلق سعر الذهب فوق 2000 دولار للأونصة. وأغلق على مكاسب شهرية بنسبة 2.7% في نوفمبر وسط مخاوف المستثمرين من احتمال توسع نطاق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 21.6% خلال الشهر مع إنتاج قياسي وارتفاع المخزون في الولايات المتحدة.
أما عن سوق العقارات، فيذكر تقرير "المركز" تعافي السوق الكويتي في الأشهر الأخيرة، بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة تماشيا مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وشهدت مبيعات العقارات خلال أكتوبر ارتفاعاً وفقاً لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المبرمة بنسبة 48.2% على أساس سنوي. كما انتعش السوق بتوجيهات مجلس الوزراء الكويتي لبدء الاستعدادات اللازمة لبناء مدينة سكنية في المنطقة الشمالية.
تعتمد النظرة للأسواق العالمية وأسواق السلع والدخل الثابت خلال ديسمبر على ثلاثة عوامل رئيسية: التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ونتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل وبيانات التضخم. فسوف يؤدي أي تغيير في مسار الأحداث الجيوسياسية وأي تصعيد محتمل إلى تأثير سلبي في الأصول الخطرة. كما تنتظر الأسواق المزيد من المؤشرات عن سياسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ومع ذلك، من المرجح أن يستمر المناخ الإيجابي في الأسواق خلال العام الجديد بناءً على عوامل الاقتصاد الكلي الراهنة.
MENAFN04122023003982000056ID1107531973