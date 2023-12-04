SACE تعيد تطوير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

(MENAFN
- SEC Newgate) دبي، 30 نوفمبر 2023: تكشف مجموعة SACE خلال مؤتمر الأطراف «COP28»، وبعد عام من إطلاق خطة اعمال "INSIEME 2025"، عن استراتيجيتها الجديدة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومن المحتم أن يؤدي هذا النهج المبتكر إلى إحداث ثورة في نموذج أعمال مجموعة التأمينات المالية الإيطالية، ومواءمتها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويأتي الهدف الأساسي لهذه الاستراتيجية في المساهمة في تعزيز رفاهية المجتمع وتحقيق الازدهار الشامل.
قدمت مجموعة SACE، أمام 100 من القادة والرواد من دول الخليج العربي، استراتيجيتها التحويلية. إذ ستؤدي هذه المبادرة إلى إحداث تطور كبير في النماذج التشغيلية ونماذج الأعمال الخاصة بالشركة. فهي تدمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل قرار يتم اتخاذه ودعمها بنظام علمي لقياس مدى التأثيرات. ثم استضافت SACE، وبعد عرضها التقديمي، جلسة طاولة مستديرة ضمت الشركات والمؤسسات المالية وأصحاب المصلحة لاستكشاف الحلول التي تدعم تطور الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ويأتي هدف تسريع عملية تحول الشركات الركيزة الأساسية لاستراتيجية SACE، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والمركبات الكهربائية والنقل العام. وتركز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز نظامًا بيئيًا مخصصًا لتطويرها وتنميتها. أما الركيزة الثانية فهي أن تصبح "شركة متميزة في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة" تضمن تنسيق الأنشطة اليومية الداخلية مع الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال مبادرات تقلل من التأثير البيئي، وتنمية سلسلة توريد مستدامة، واحتضان القيادات المستدامة في جميع شركات مجموعة SACE.
وتصاحب هذه الإستراتيجية خريطة طريق تنفيذية، والتي ستوجه مسار مجموعة SACE لتحقيق تطورها من خلال توفير اتجاه واضح وملموس لتحقيق أهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة. ولن يقتصر الأمر على توجيه مسار SACE خلال فترة خطة العمل (من 2024 إلى 2025)، بل سيتم تحديد أهدافًا طموحة تمتد إلى عام 2030 وما بعده.
وصرحت أليساندرا ريتشي، الرئيسة التنفيذية في مجموعة SACE، قائلة: "نحن فخورون بالكشف عن استراتيجيتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تعد تتويجًا لجهود متفانية تم بذلها على مدار عام، خاصة ضمن الحدث الضخم مؤتمر الأطراف «COP28» في منطقة الخليج، المنطقة المحورية التي تؤثر على توازنات الطاقة العالمية وتحديات الاستدامة. إذ تعد خريطة الطريق هذه مسعى تعاونيًا يضم جميع أصحاب المصلحة لمجموعة SACE وفريقنا. ونهدف معًا إلى تضخيم تأثير هذا التطور التحويلي."
ومن طرفة صرح ميشيل دي كابيتاني، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة SACE، قائلاً: "تجسد هذه الإستراتيجية تفاني وشغف موظفي مجموعة SACE، الذين يسعون إلى تبني نموذج جديد في نهجهم نحو العالمية. ومن خلال استراتيجيتنا الجديدة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، تتبنى مجموعة SACE تحديات التنمية المستدامة في عالم مترابط بشكل متزايد، مع الاعتراف بأن الخيارات المالية لها تداعيات اجتماعية وبيئية، والتي بدورها يمكن أن يكون لها آثار مالية كبيرة. لذلك، يمكن لقرارات الاقلية أن تؤثر بشكل عميق على رفاهية الأكثرية. إذ إن التزامنا مكرس للإشراف والمراقبة والتأثير على هذه الترابطات، ليس فقط لصالح المساهمين ولكن أيضًا لجمهور أوسع من أصحاب المصلحة، يشمل جميع المجتمعات التي نعمل فيها."
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