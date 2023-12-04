طيران الإخلاء السعودي يقلع لأول في عرض البحر الأحمر لإنقاذ حياة مريضة

(MENAFN
- Epress release) الرياض
قام الهلال الإحمر السعودي بنقل حالة مرضية بواسطة طيران الإسعاف الجوي مساء الأحد 26 نوفمبر. وأوضح المدير العام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة أنه وبعد التنسيق مع الصحة السعودي بجازان (جنوب السعودية) ومستشفى جزيرة فرسان العام تمت مباشرة نقل الحالة.
ولفت أن هذه الرحلة تعد أول رحلة ليلية على مستوى السعودية حيث تم نقل المريضة من مهبط المستشفى العام بجزيرة فرسان إلى مهبط مستشفى الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز واستغرق نقل الحالة عبر الطائرة 19 دقيقة.
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