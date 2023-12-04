تتويج مؤسسة قطر اعترافًا بدورها المؤثر في سردية قصة نجاح بطولة كأس العالم

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 4 ديسمبر 2023: حصدت مؤسسة قطر، بمعية شريكها في مجال الاتصال "ميماك أوجلفي"، الشركة الدولية المتخصصة في الإعلان والتسويق والعلاقات العامة، عددًا من الجوائز خلال حفل التكريم السنوي الخامس عشر، الذي أقامته جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة "ميبرا"، لتكريم المهنيين العاملين في مجال التواصل والعلاقات العامة، من مختلف أنحاء المنطقة.
وجاء هذا التتويج تقديرًا للدور الذي اضطلعت به مؤسسة قطر، إلى جانب شريكها في مجال الاتصال، في إدارة العلامة التجارية وسمعتها كواحدة من المؤسسات الرائدة في البلاد خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وذلك من خلال تزويد وسائل الإعلام بتجارب فريدة، وفتح المجال أمامهم للوصول إلى الأصوات المتنوعة في المجتمع القطري والمعلقين الخبراء.
والجدير بالذكر أن مؤسسة قطر وشركة "ميماك أوجلفي" حصلا على خمس جوائز في حفل توزيع جوائز "ميبرا" لعام 2023، أربع منها ذهبية، ضمن مجموعة من الفئات، بما في ذلك أفضل حملة تواصل في قطر، وأفضل استراتيجية للتواصل في الأزمات وإدارة القضايا، وأفضل حملة رياضية وترفيهية.
من خلال تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للعلاقات العامة والتواصل، تعد جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة إحدى الشركات الرائدة في المنطقة، حيث تعمل على تعزيز المعايير والأخلاقيات التي تحدد مسؤولية وعمل الشركات العاملة في هذا القطاع، فضلًا عن تبادل المعرفة وبناء قدرات المهنيين.
كما حصلت مؤسسة قطر و"ميماك أوجلفي" على الجائزة البرونزية عن منصة "صوت مؤسسة قطر"، وهي منصة إعلامية تضم معلقين خبراء من مختلف مراكز مؤسسة قطر المتخصصة في مواضيع متنوعة؛ وتقدم هذه المنصة تعليقات من قبل الخبراء للصحفيين، علاوة على إسهامها في النقاشات الحيوية بشأن موضوعات ذات البعد العالمي.
وفي هذا الصدد، قالت ليلى السباعي، المدير التنفيذي للاتصال بمؤسسة قطر: "على مدى الأشهر التي سبقت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وأثناءها، اضطلعت مؤسسة قطر بدور رائد في تسليط الضوء على التأثير الرياضي والثقافي والمجتمعي لهذه البطولة، بالإضافة إلى تسليطها الضوء على جوهر دولة قطر وشعبها أمام الجمهور العالمي".
وأضافت: "لقد قمنا بتصميم حملتنا لكأس العالم بما يضمن إمكانية الوصول، وإبراز طبيعة البطولة التي ترحب بجميع الثقافات، وإرثها الاجتماعي الدائم. نحن فخورون للغاية لكوننا قمنا بتأدية دورنا في التعريف بقطر والمنطقة أمام العالم على أكمل وجه. ويسعدنا أن يتم تكريم هذه الجهود من خلال جوائز "ميبرا"".
وقالت ميغان يارموث، مديرة العلاقات العامة في "ميماك أوجلفي": "إنه لشرف كبير أن نفوز بجوائز "ميبرا"، بالتعاون مع شريكنا، مؤسسة قطر. إن جهودنا وسعينا للإسهام في نجاح العديد من المبادرات الرئيسية في قطر هو مصدر فخر كبير لنا. كما أن تقدير زملائنا المحترفين في هذا المجال نظير العمل المنجز في ما يتعلق بكأس العالم هو شهادة اعتراف بالشغف والتميز في عملنا اليومي."
وتشمل الجوائز التي فازت بها مؤسسة قطر و"ميماك أوجلفي:
الجوائز الذهبية – حملات كأس العالم
- أفضل حملة في قطر، إدارة السرد العالمي لأكثر الأحداث التي تُناقش عالميًا، وهي كأس العالم لكرة القدم.
- أفضل استراتيجية لإدارة الأزمات / إدارة القضايا، النجاح في التعامل مع حالة عدم اليقين التي تحيط بأول كأس عالم عربي.
- أفضل سمعة مؤسسية، الدفاع عن بطولة كأس العالم العربي الأولى
- أفضل حملة رياضية وترفيهية، إدارة السرد العالمي لأكثر الأحداث التي تُناقش عالميًا، وهي كأس العالم لكرة القدم.
الجائزة البرونزية – حملة "صوت مؤسسة قطر"
- أفضل حملة في قطر، دعم الأصوات الفريدة والمتنوعة لمؤسسة قطر
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