هيرو دبي ديزرت كلاسيك تعلن شركة "نخيل" شريكاً رسمياً لها في نسخة عام 2024 القادمة

(MENAFN
- Seven Media) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 01 ديسمبر 2023: أعلنت الجهة المنظمة لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك اليوم عن تعاونها مع شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً والتي تتخذ من دبي مقراً لها، كشريك رسمي للنسخة الخامسة والثلاثين من البطولة التي ستُقام في يناير المقبل في نادي الإمارات للغولف.
وستلعب "نخيل" من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية دوراً كبيراً كداعم رئيسي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك القادمة، والمقرر عقدها من 18 وحتى 21 يناير 2024، الأمر الذي يؤكد المساعي المستمرة للشركة لدعم الفعاليات الرياضية البارزة وتقديم أسلوب حياة متكامل لجميع سكان وزوار مدينة دبي.
وبمناسبة هذا الإعلان، قال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: “يسعدنا الترحيب بشركة "نخيل" كشريك رسمي للنسخة القادمة من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك. لقد رسخت "نخيل" على مدى السنين الماضية سمعة رائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري عبر مجموعة من المشاريع المميزة التي تشبه إلى حد كبير بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك عندما يتعلق الأمر بالبصمة التي تركتها الاثنتين في دبي اليوم. ونحن على يقين أن الخبرة الكبيرة التي تمتلكها "نخيل" سترتقي بتجربة ضيوفنا في النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة".
من جانبه، قال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة "نخيل": "تعد هيرو دبي ديزرت كلاسيك واحدة من أشهر البطولات الرياضية المقامة في منطقة الشرق الأوسط، ويعكس تعاوننا مع هذه البطولة كشريك رسمي لها، رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز الصحة واللياقة البدنية لدى أفراد المجتمع وتقديم أسلوب حياة رائد لهم. تضع "نخيل" الأشخاص على رأس أولوياتها في كل ما تقوم به وستمنحنا هذه الشراكة فرصة مميزة للتواصل مع المجتمع المحلي والزوار الدوليين ومنحهم تجربة رياضية وترفيهية لا تنسى أبداً".
والجدير بالذكر أن شركة "نخيل" التي تتخذ من دبي مقرّاً لها، تمتلك محفظة متنوعة من المشاريع المبتكرة في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، والتي تعد أساسية في تحقيق رؤية دبي، حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما مهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.
ويأتي هذا التعاون الهام قبل أسابيع من انطلاق منافسات بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف، والتي يسعى خلالها المصنف الثاني عالمياً وحامل لقب البطولة ثلاث مرات، روري ماكلروي، للفوز بالبطولة للمرة الرابعة خلال مسيرته الرياضية، في حين ينضم إليه مجموعة من أبرز اللاعبين من حول العالم والذين من المقرر الإعلان عنهم خلال الأسابيع القادمة.
MENAFN04122023003846013264ID1107531941
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.