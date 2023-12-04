الأميرة بسمة بنت طلال تؤكد أهمية الحركة الكشفية والإرشادية الأردنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، أهمية الحركة الكشفية والإرشادية الأردنية، ودورها في تعزيز العمل التطوعي في المملكة ودوره في الخدمة المجتمعية، ومساعدة الآخرين.



وقالت سموها، خلال ترؤسها اجتماع الهيئة العامة للجمعية واللجنة التنفيذية، بحضور وزير الشباب محمد النابلسي، إن الحركة الكشفية والإرشادية الأردنية، شكلت أنموذجا وطنيا ملهما في تعزيز القيم الإنسانية، لما تمثله من أخلاق ومبادئ سامية تدعو إلى التكافل واحترام الرأي والرأي الآخر.



وأشارت سموها إلى دور الحركة الكشفية الأردنية ورسالتها التوعوية حول مختلف القضايا والظواهر السلبية، والتصدي لها عبر الترويج للسلوكيّات والممارسات الصديقة بالبيئة، مشيدة بأعضاء الحركة في المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والمراكز الشبابية، وحرص هذه الجهات على الارتقاء بالحركة ورفد منتسبيها بالقيم الإنسانية والنبيلة.



ودعت سموها إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية لخدمة الحركة الكشفية الأردنية وزيادة اعداد منتسبيها، وتعزيز دور الجمعية في خدمة الحركة الوطنية واعضائها.



بدوره، أكد النابلسي، استعداد الوزارة للتعاون مع الجمعية، والمساهمة في دعم الحركة الكشفية والارشادية الأردنية، وتعزيز الشراكة بين الجمعية واللجنة الوطنية العليا للعمل التطوعي، لخدمة العمل الكشفي والارشادي.



وقال إن وزارة الشباب تولي أهمية خاصة في توجيه الشباب من خلال الأندية والمراكز الشبابية نحو العمل التطوعي الهادف والبناء، وغرس مفهومه لدى الشباب وفي المجتمع بشكل عام، وإيجاد بيئة مشجعة ومحفزة للتطوع.



وعرض أمين عام جمعية الكشافة والمرشدات مازن كمال الحمود، إنجازات الجمعية من خلال الاستراتيجية الوطنية للحركة الكشفية والارشادية للأعوام 2019-2023، في التوعية والتثقيف، وتنفيذ الاعمال التطوعية للمنتسبين والتي بلغت 22110 ساعات عمل، شارك فيها 3250 متطوعا، إضافة الى تنفيذ 2914 نشاطا خدميا وتوعويا، ووضع سياسات وطنية تتماشى مع المتطلبات العالمية والتقييم العالمي للعمل الكشفي.



وقال إن الجمعية أسهمت في تأسيس الاتحاد الكشفي العربي لدول المشرق العربي ومقره الأردن، وعملت على زيادة منتسبيها من طلبة الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة، وعقد سلسلة من اللقاءات مع رؤساء وعمداء شؤون الطلبة في الجامعات، وتنظيم الدورات التأهيلية لمسؤولي الجوالة في الجامعات، وإقامة المعرض الدائم لصور تاريخ الحركة الكشفية والارشادية الأردنية.



وحول تطلعات الجمعية للأعوام المقبلة، بين الحمود أن الجمعية بصدد اعداد استراتيجية وطنية للعمل الكشفي والارشادي الأردني للسنوات الخمس المقبلة؛ بما يلبي تطلعات الحركة الكشفية الأردنية، وتطوير النظام والتعليمات واللوائح الداخلية للجمعية، إضافة الى استقطاب المزيد من منتسبي الحركة الكشفية للجمعية، وتفعيل دورهم في امانتها العامة، وتعزيز مشاركتهم بالفعاليات الكشفية العربية والعالمية.



واكد مدير إدارة النشاطات في وزارة التربية والتعليم الدكتور أجمل الطويقات، حرص الوزارة على تفعيل دور الحركة الكشفية والارشادية في المدارس والتعاون مع جمعية الكشافة والمرشدات في هذا الاطار، مشيرا إلى الفعاليات الكشفية المتنوعة التي تنفذها الوزارة خلال العام الدراسي انطلاقا من أهميتها في بناء واعداد شخصية الطلبة، ورفدهم بمهارات العمل التطوعي.