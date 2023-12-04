سرايا القدس: قصفنا ثلاثة مستوطنات برشقات صاروخية
التاريخ
12/4/2023 8:14:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت مستوطنات نيريم ونير إسحاق ونير عوز في غلاف غزة برشقات صاروخية، ردا على استهداف المدنيين في غزة.
وتستمر سرايا القدس الى جانب حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" باستهداف اليات وتجمعات لجيش الاحتلال الاسرائيلي مخلفة خسائر وقتلى في صفوفه
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