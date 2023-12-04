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سرايا القدس: قصفنا ثلاثة مستوطنات برشقات صاروخية

12/4/2023 8:14:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت مستوطنات نيريم ونير إسحاق ونير عوز في غلاف غزة برشقات صاروخية، ردا على استهداف المدنيين في غزة.

وتستمر سرايا القدس الى جانب حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" باستهداف اليات وتجمعات لجيش الاحتلال الاسرائيلي مخلفة خسائر وقتلى في صفوفه


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