اختتام حملة لأجل الأردن نتطوع في العقبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتمت هيئة شباب "كلنا الأردن" بمحافظة العقبة، اليوم الاثنين، فعاليات حملتها التطوعية "لأجل الأردن نتطوع " التي نفذتها على مدار شهرين في منطقة صلاح الدين والبلد القديمة.



وهدفت الحملة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتعزيز التشاركية في خدمة المجتمعات المحلية، وشارك بها 15 جهة تطوعية وإعلامية ومؤسسات من القطاع العام والخاص، ونفذت أكثر من 10 مبادرات مجتمعية بمشاركة 200 متطوع ومتطوعة.



وقال محافظ العقبة خالد الحجاج، خلال رعايته حفل تكريم المشاركين في الحملة، إن هذا التحالف المدني والمجتمعي نموذج يحتذى يجب تطويره والاستمرار في توسيع نطاق مبادراته العام المقبل لتشمل مناطق جديدة في المحافظة"، مثمنا جهود القائمين والداعمين والشركاء في انجاز هذا الجهد التطوعي النوعي على مستوى المحافظة.



من جانبه، أكد منسق الهيئة في العقبة، عمر العشوش، أن هذه الحملة تأتي كبرنامج وطني مركزي للهيئة، لبناء شراكات مع مؤسسات المجتمع والقطاعين العام والخاص، وتحديد الاحتياجات التنموية للمناطق المستهدفة، وصولا إلى ترجمة رؤية القيادة الهاشمية في تكريس مفهوم التطوع البناء والمواطنة الإيجابية.



وتضمنت الفعاليات تنفيذ تنظيف المساجد والمحافظة عليها بيئيا وجماليا، وإزالة تشوهات على الجدران، وطلاء أطاريف ورسومات جداريات، وعقد دورات أصدقاء الشرطة في مدرستي أبو أيوب الأنصاري الأساسية للبنين وخولة بنت الأزور المختلطة، ودورة الوقاية من الزلازل والكوارث.



وكما اشتملت أيضا تدريبات على صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وأنشطة حافلة الابتكار المتنقلة، ومسرح الدمى للطلبة، وعرض أفلام ثقافية واجتماعية، وتنفيذ فقرات تلي ماتش وألعاب رياضية، وإقامة المهرجان التضامني الشبابي، وتنفيذ يوم طبي مجاني.