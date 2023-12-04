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فيورنتينا يعود لسكة الانتصارات بالدوري الايطالي

12/4/2023 8:14:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاد فيورنتينا إلى سكة الانتصارات بالفوز على ساليرنيتانا بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي.
وجاءت ثلاثية فيورنتينا عن طريق لوكاس بيلتران (ق6) من ركلة جزاء وريكاردو سوتيل (ق18) وجياكومو بونافنتورا (ق56).
وبهذه الطريقة يعود فيورنتينا إلى تذوق طعم الفوز عقب خسارته في الجولة الماضية من ميلان.
ورفع فيورنتينا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس.
من ناحيته فشل ساليرنيتانا أخذ دفعة إيجابية من فوزه في الجولة الماضية، والوحيد منذ بداية المسابقة.


وتعد هذه الهزيمة الثامنة للضيوف منذ بداية المسابقة وتجمد رصيدهم هكذا عند 8 نقاط في ذيل الجدول.


وفي نفس الجولة، تعادل هيلاس فيرونا مع مضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف لمثلها في مباراة مجنونة.


وعلى ملعب "داتشيا أرينا" تقدم أودينيزي بهدفين بواسطة كريستيان كاباسيلي (ق16) و لورينزو لوكا (ق37).


لكن هيلاس فيرونا قلص النتيجة بعدئذ بسبع دقائق بواسطة ميلان ديوريتش من ركلة جزاء، ثم جاء هدف التعادل (ق61) بواسطة سيريل نجونجي.


مع ذلك، عاد لورينزو لوكا ليضع أصحاب الأرض في المقدمة مرة ثانية (ق72).


وحين ظن الجميع أن المباراة ستنتهي بفوز أودينيزي تمكن اللاعب توماس هنري من تسجيل هدف التعادل (ق90+8).


وبهذا التعادل صار لأودينيزي 12 نقطة في المركز الـ16، في حين رفع هيلاس فيرونا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ18.

ملاعب

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