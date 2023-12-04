هام من القوات المسلحة للمتقاعدين العسكريين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي موقعاً إلكترونياً جديداً للتواصل الدائم مع المتقاعدين العسكريين، وذلك التزاماً بتوجيهات ورؤى جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الاهتمام المستمر بهم ورعايتهم وتلمس احتياجاتهم.
وتم إطلاق الموقع الإلكتروني (اضغط هنا ) الذي يتم من خلاله تحديث أرقام الهواتف لرفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين ولتسهيل التواصل معهم في جميع المناسبات والفعاليات الوطنية وأنشطة القوات المسلحة، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لخدمتهم، حيث انهم الرديف والسند الحقيقي للقوات المسلحة الأردنية في الدفاع عن الوطن وصون منجزاته ومكتسباته.
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