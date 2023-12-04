هام من القوات المسلحة للمتقاعدين العسكريين

وتم إطلاق الموقع الإلكتروني (اضغط هنا ) الذي يتم من خلاله تحديث أرقام الهواتف لرفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين ولتسهيل التواصل معهم في جميع المناسبات والفعاليات الوطنية وأنشطة القوات المسلحة، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لخدمتهم، حيث انهم الرديف والسند الحقيقي للقوات المسلحة الأردنية في الدفاع عن الوطن وصون منجزاته ومكتسباته.

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