الصليب الأحمر: مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، من غزة إلى حماية المدنيين واحترام قوانين الحرب
وأضافت خلال زيارة ميدانية للقطاع أن مستوى المعاناة الإنسانية لا يطاق ومن غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن في غزة
وأشارت إلى أنه لا توجد استجابة إنسانية كافية حاليا في ظل الحصار العسكري القائم على غزة.
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