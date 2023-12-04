الصليب الأحمر: مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق

MENAFN - Al Wakeel News)دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، من غزة إلى حماية المدنيين واحترام قوانين الحرب



وأضافت خلال زيارة ميدانية للقطاع أن مستوى المعاناة الإنسانية لا يطاق ومن غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن في غزة



وأشارت إلى أنه لا توجد استجابة إنسانية كافية حاليا في ظل الحصار العسكري القائم على غزة.

