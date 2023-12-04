دورتموند يعرقل ليفركوزن بالدوري الالماني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوقف بروسيا دورتموند انتفاضة مضيفه باير ليفركوزن في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، وفرض عليه التعادل الإيجابي 1-1 في قمة مباريات الجولة 13 للمسابقة، التي شهدت أيضاً فوز فرايبورغ 1-0 على مضيفه ماينز.وعلى ملعب باي أرينا، تقدم دورتموند بهدف من خلال جوليان رايرسون في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل فيكتور بونيفاس لليفركوزن في الدقيقة 79.وبهذا التعادل، منح دورتموند هدية ثمينة لغريمه التقليدي بايرن ميونخ، الذي أصبح بإمكانه تقاسم الصدارة مع ليفركوزن، حال فوزه في مباراته المؤجلة مع ضيفه يونيون برلين في الجولة ذاتها بالبطولة.



وكانت مباراة بايرن ويونيون برلين، التي كان مقرراً إقامتها السبت الماضي، تأجلت بسبب هطول الثلوج بغزارة على ملعب أليانز أرينا، معقل الفريق البافاري.



وبقي ليفركوزن، الذي فاز في مبارياته الثماني الماضية بالبطولة، في الصدارة برصيد 35 نقطة من 13 مباراة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة، الذي خاض 12 لقاء فقط.



من جانبه، رفع بروسيا دورتموند رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، علماً بأنه حقق فوزاً وحيداً فقط في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة