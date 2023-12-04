شهداء ومصابون بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح
التاريخ
12/4/2023 8:14:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قصف الاحتلال الاسرائيلي منزلا بمنطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وخلف عددا من الشهداء والمصابين.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل منطقة الساحة على مفترق جباليا مع مدينة غزة بعدة صواريخ للمرة الثانية
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