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شهداء ومصابون بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح

12/4/2023 8:14:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصف الاحتلال الاسرائيلي منزلا بمنطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وخلف عددا من الشهداء والمصابين.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل منطقة الساحة على مفترق جباليا مع مدينة غزة بعدة صواريخ للمرة الثانية

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