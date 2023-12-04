محمد صلاح ينضم لقائمة تاريخية في البريميير ليغ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انضم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لقائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي، بعدما ساهم في فوز ليفربول على حساب فولهام.
بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد نجح صلاح في المساهمة بهدف واحد على الأقل، خلال 16 مباراة متتالية، على ملعب فريقه بالبريميير ليغ.
ولم يحدث هذا الرقم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، سوى 3 مرات من قبل، منها مرتان مع آلان شيرار (18 مباراة) و(17 مباراة)، وتييري هنري (17 مباراة).
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