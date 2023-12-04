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محمد صلاح ينضم لقائمة تاريخية في البريميير ليغ

12/4/2023 8:14:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انضم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لقائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي، بعدما ساهم في فوز ليفربول على حساب فولهام.
بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد نجح صلاح في المساهمة بهدف واحد على الأقل، خلال 16 مباراة متتالية، على ملعب فريقه بالبريميير ليغ.
ولم يحدث هذا الرقم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، سوى 3 مرات من قبل، منها مرتان مع آلان شيرار (18 مباراة) و(17 مباراة)، وتييري هنري (17 مباراة).

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