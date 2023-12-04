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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

12/4/2023 8:14:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الاثنين 4 - 12 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم.
دوري أبطال آسيا
القوة الجوية العراقي X أولماليك الأوزبكستاني – الساعة 3 عصراً
السد القطري X ناساف كارشي الأوزبكستاني – الساعة 7 مساء
الفيصلي الأردني X الشارقة الإماراتي – الساعة 7 مساء
مومباي الهندي X نافباخور الأوزبكستاني – الساعة 7 مساء
الهلال X نساجي مازاندران الإيراني – الساعة 7 مساء -beIN Sports AFC 1 HD
الاتحاد السعودي X سباهان الإيراني – الساعة 9 مساء- beIN Sports AFC 2 HD
الدوري الإسباني
سيلتا فيجو X قادش – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3
الدوري الإيطالي
تورينو X أتالانتا - الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري البرتغالي
سبورتنج لشبونة X جل فيسنتي – الساعة 11:15 مساء

ملاعب

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