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اتحاد جدة يواجه سباهان في مباراة اعتلاء الصدارة بأبطال آسيا

12/4/2023 8:14:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يقود الدولي المصري أحمد حجازي، نجم اتحاد جدة، فريقه فى مشاركته لأول مرة منذ فترة طويلة من الغياب، بسبب معاناته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، عندما يستضيف العميد سباهان الإيراني، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية 2023-24.
ويستقبل ملعب الجوهرة المشعة مباراة اتحاد جدة ضد سباهان الإيراني في التاسعة مساءً بتوقيت مكة.
وضمن فريق الاتحاد التأهل بشكل رسمي إلى دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز أمام نظيره أجمك الأوزبكي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات للمسابقة الآسيوية.
ويتصدر الاتحاد المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل سباهان المركز الثاني برصيد 10 نقاط.
ويكفي الاتحاد التعادل لضمان الصدارة فإنه سيدخل المباراة بحثاً عن الفوز لتأكيد أحقيته بزعامة المجموعة ومواصلة نتائجه الإيجابية مع مدربه الجديد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي لم يخسر معه الفريق أي مباراة.
ويفتقد الاتحاد لخدمات قائده الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي للإصابة.

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