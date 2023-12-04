الاحتلال يستولي على جرار زراعي وصهريج مياه في الأغوار الشمالية الفلسطينية

الاحتلال يستولي على جرار زراعي وصهريج مياه في الأغوار الشمالية الفلسطينية
التاريخ
12/4/2023 8:14:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على جرار زراعي وصهريج مياه في منطقة أم العبر، بالأغوار الشمالية الفلسطينية.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال احتجزت جرارا زراعيا، وصهريج مياه لأحد المواطنين الفلسطينيين في منطقة "أم العبر"، بحجة تواجدهما في منطقة محميات طبيعية.
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