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الاحتلال يستولي على جرار زراعي وصهريج مياه في الأغوار الشمالية الفلسطينية

12/4/2023 8:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على جرار زراعي وصهريج مياه في منطقة أم العبر، بالأغوار الشمالية الفلسطينية.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال احتجزت جرارا زراعيا، وصهريج مياه لأحد المواطنين الفلسطينيين في منطقة "أم العبر"، بحجة تواجدهما في منطقة محميات طبيعية.




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