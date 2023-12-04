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كلوب يعلق على الفوز الدرامي لليفربول على فولهام

12/4/2023 8:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، عن سعادته بالفوز المهم الذي حققه فريقه على حساب فولهام، الأحد، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.
وحقق ليفربول فوزا دراماتيكيا على حساب ضيفه فولهام بنتيجة 4-3.
ونجح ليفربول في قلب تأخره بنتيجة 2-3 في الدقائق الأخيرة من المباراة، للتقدم بنتيجة 4-3، في ظرف دقيقة واحدة.
وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "لا أعتقد أنني رأيت من قبل مباراة بهذا القدر من الأهداف الجميلة، لكن لأننا كنا أغبياء بعض الشيء، كدنا أن نفقد النقاط الثلاث".
وأضاف: "في الشوط الأول، سجلنا الأهداف، لكن الدفاع كان فظيعا".
وتابع المدرب الألماني: "مباريات كرة القدم تحسم بالتفاصيل. لعبنا بشكل جيد حقا، ونفذنا الكثير من الجمل الجيدة، لكن النتيجة كانت 2-2 في الشوط الأول واستحققنا ذلك".
وأكمل: "لقد كانوا هناك وسجلوا هدفا رائعا وتقدموا في النتيجة 3-2، وأعتقد كل من يرتدي قميص فولهام أن الأمور قد انتهت، ثم عدنا مع اثنين من اللاعبين العالميين".
وواصل: "لقد قمنا بتغيير الطريقة عدة مرات.. كانت هناك لحظات صعبة، لقد كانت لديهم (لاعبو فولهام) رغبة جيدة حقا، وعندما فقدنا الزخم كانوا هناك وسببوا لنا مشاكل".
وختم: "علينا أن نتجاوز هذا، لقد كانت هذه بداية جيدة لهذه الفترة المزدحمة".
وبهذا الفوز، ارتقى ليفربول للمركز الثاني مؤقتا، برصيد 31 نقطة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 15 نقطة، في المركز الـ14.

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