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مورينيو المثير للجدل يحتج بطريقة مبتكرة

12/4/2023 8:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه جوزيه مورينيو مدرب روما المزيد من الهجمات إلى وسائل الإعلام الإيطالية عقب انتصار ناديه على ساسوولو لحساب الدوري الإيطالي مساء الأحد.
وقلب روما قلب تأخره بهدف للفوز 2-1 في الربع ساعة الأخيرة من المباراة عقب احتساب ركلة جزاء وطرد للخصم رغم احتجاج المدرب البرتغالي على حكم اللقاء قبل المباراة.
وعقب اللقاء، ظهر مورينيو مع "DAZN" للحديث مع مترجم، وقرر الحديث بالبرتغالية فقط رغم إجادته التامة للغة الإيطالية.
وعلق المدير الفني على قراره قائلا: "أتحدث بالبرتغالية وليس الإيطالية حتى أعبر عن نفسي بشكل صحيح ولأن لغتي الإيطالية لن تساعدني في إيصال بعض المصطلحات مثل السلام النفسي وجودة الحياة التي تعد مهمة في كرة القدم".
ويتواجد مورينيو في إيطاليا منذ سنوات عديدة، أولا في إنتر بالفترة من 2008 إلى 2010، وهذا هو موسمه الثالث في روما، ويتحدث الإيطالية بطلاقة منذ اليوم الأول، لهذا أعتبر تحدثه باللغة البرتغالية مع منصة "دازن" وكأنه يسخر من وسائل الإعلام المحلية، وذلك بسبب الانتقادات المتزايدة من طرفهم لأساليب البرتغالي في الأيام الماضية عقب اللقاءات وفي المؤتمرات الصحفية.

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