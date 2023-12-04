صفارات الإنذار تدوي في مدينة نتيفوت بالنقب الغربي

صفارات الإنذار تدوي في مدينة نتيفوت بالنقب الغربي
التاريخ
12/4/2023 8:14:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في مدينة نتيفوت بالنقب الغربي، وسط محاولة منظومة القبة الحديدية اعتراض رشقة صاروخية أطلقت من غزة.
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