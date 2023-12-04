MENAFN - Amman Net)وزارة الخارجية تؤكد بأنها تعمل على نقل المواطن الأردني وابنه المصاب لتلقي العلاج في المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة لحين إجلائهم إلى الأردن.مدير المستشفى الميداني الأردني في خان يونس الدكتور محمد جمعة، يقول إن أكثر من 500 شخص راجعوا المستشفى خلال 72 ساعة ماضية.الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، يقول إن طواقم الإطفاء المتخصصة، تمكنت من إخماد حريق ساحة خارجية تحتوي على اطارات مستعملة بمساحة إجمالية بلغت ألف متر، واحتوت مركبة محملة بالإطارات في منطقة أبو علندا.وزارة الزراعة توضح ان ما يتم تداوله حول وجود مرض في القطط والكلاب .عارٍ على الصحة، مشيرة الى انه يعاد نشره في مثل هذا الوقت من كل عام، و يتم تداوله دون الرجوع إلى الوزارة أو أي مصدر رسمي معتمد.دوليا: أعضاء مجلس الأمن، يعقد اليوم جلسة مشاورات مغلقة تحت البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".وأخيرا ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، حيث تسود أجواء دافئة نسبياً إلى دافئة في أغلب المناطق.× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. إرسال طائرة مساعدات جديدة إلى غزة من الهيئة الخيرية الأردنية ويونيسف 12/04/2023 - 15:25 عمان ن

أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، الاثنين، عن إرسالها طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى غزة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وأشارت الهيئة إلى أن الطائرة تحمل الملابس إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية ومن خلال معبر رفح.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ولا تزال تستقبل التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "إي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني .

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