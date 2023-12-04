إرسال طائرة مساعدات جديدة إلى غزة من الهيئة الخيرية الأردنية ويونيسف

(MENAFN
- Amman Net)
وزارة الخارجية تؤكد بأنها تعمل على نقل المواطن الأردني وابنه المصاب لتلقي العلاج في المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة لحين إجلائهم إلى الأردن.
مدير المستشفى الميداني الأردني في خان يونس الدكتور محمد جمعة، يقول إن أكثر من 500 شخص راجعوا المستشفى خلال 72 ساعة ماضية.
الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، يقول إن طواقم الإطفاء المتخصصة، تمكنت من إخماد حريق ساحة خارجية تحتوي على اطارات مستعملة بمساحة إجمالية بلغت ألف متر، واحتوت مركبة محملة بالإطارات في منطقة أبو علندا.
وزارة الزراعة توضح ان ما يتم تداوله حول وجود مرض في القطط والكلاب .عارٍ على الصحة، مشيرة الى انه يعاد نشره في مثل هذا الوقت من كل عام، و يتم تداوله دون الرجوع إلى الوزارة أو أي مصدر رسمي معتمد.
دوليا: أعضاء مجلس الأمن، يعقد اليوم جلسة مشاورات مغلقة تحت البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".
وأخيرا ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، حيث تسود أجواء دافئة نسبياً إلى دافئة في أغلب المناطق.
× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. إرسال طائرة مساعدات جديدة إلى غزة من الهيئة الخيرية الأردنية ويونيسف 12/04/2023 - 15:25 عمان ن
أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، الاثنين، عن إرسالها طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى غزة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".
وأشارت الهيئة إلى أن الطائرة تحمل الملابس إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية ومن خلال معبر رفح.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ولا تزال تستقبل التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "إي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني .
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