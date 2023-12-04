البليهي يلجأ إلى القضاء بعد واقعة ديربي الرياض

أكد رفيع الشهراني وكيل أعمال علي البليهي مدافع الهلال السعودي، أنه ينوي مقاضاة كل من أساء إلى لاعبه، عقب مباراة الديربي أمام النصر، التي أقيمت الجمعة الماضي، بمنافسات الجولة 15 من عمر الدوري السعودي.

وكتب الشهراني، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "بفضل الله وحمده أننا في بلد إسلامي له قوانين، وله محاكم ويأخذ حق كل من له حقاً، تم رصد عدد من التغريدات المسيئة لموكلنا الكابتن علي البليهي، وسوف نتخذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها مثلما اتخذناها من قبل".

وأضاف: "أود أن أشكر كذلك الإدارة القانونية بنادي الهلال التي بادرت وسبقتنا، كما عاهدناها دائماً وأبداً، بالدفاع عن أي لاعب داخل الكيان يتم الإساءة له".

وأتم: "أشكرهم على رصد التغريدات ومحاسبة كل من سولت له نفسه بالطعن والشتم والقذف، على موكلنا الكابتن علي البليهي وغيره من اللاعبين".

وكان البليهي توجه ناحية مدرجات جماهير النصر عقب الهدف الثالث للهلال، ووضع يديه على عينيه في إشارة إلى أنه لا يراهم، ما عرضه للطرد من قبل حكم اللقاء الكولومبي ويلمار رولدان، في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بثلاثية نظيفة لصالح الهلال.

وتوعدت جماهير النصر، علي البليهي، وقامت بتوجيه انتقادات حادة للمدافع الدولي، عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد فعلته في الديربي.

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