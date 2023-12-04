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صفقة برشلونة الجديدة: الآن حققت حلمي.. والتواضع مفتاح النجاح

12/4/2023 7:39:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحدث البرازيلي فيتور روكي صفقة برشلونة الجديدة، عن مدى استعداده لهذه الخطوة، بعدما تعاقد معه البرسا في الصيف الماضي، على أن ينضم إلى صفوف البلوغرانا يناير المقبل.

وقال روكي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أنا سعيد بكل ما يحدث في حياتي، كان حلمي دائمًا اللعب في أوروبا، وأن أكون قادرًا على القيام بذلك في نادٍ عظيم مثل برشلونة".

وأضاف: "بالطبع أشاهد جميع مباريات برشلونة، وأحاول الحفاظ على تركيزي، ما يجب علي فعله الآن مواصلة العمل بتواضع، هذا مفتاح النجاح".

وأكمل: "إذا قمت بذلك فأنا متأكد أن الأمور ستسير على ما يرام في برشلونة، آمل أن أصل مستعدًا لتحدي اللعب لبرشلونة، لقد عملت طوال العام في البرازيل وأنا أفكر في هذه اللحظة، وكيف سأصل إلى هناك".

وأكمل: "فلسفتي دائمًا هي العمل، العمل، فقط، وأريد دائمًا المزيد، هذا ما قمت به في البرازيل وما أخطط لمواصلة تقديمه مع برشلونة، أنا متأكد أنني قمت بعمل ناجح، لقد حاولت مساعدة فريقي أتلتيكو بارانينسي قدر الإمكان وقدمت كل شيء لهذا القميص، لدي شعور بأنني أنجزت واجبي".

وأتم فيتور روكي، قائلاً: "منذ وصولي إلى أتلتيكو بارانينسي، رحب بي المشجعون بشكل جيد للغاية، أنا سعيد بكل ما مررت به، وبالطبع أشعر بشيء من الحزن، لكن، كما قلت سابقًا، كان حلمي دائمًا اللعب في أوروبا، وتحديدًا في برشلونة".

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