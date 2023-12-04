معدل التضخم في تركيا يرتفع إلى 62% في نوفمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98 بالمئة في نوفمبر مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي بلغ التضخم 3.28% على أساس شهري.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63 بالمئة في نوفمبر، على أن يُنهي العام عند 67 بالمئة. وفي أكتوبر، انخفض التضخم السنوي للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر إلى 61.36 بالمئة.
وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاماً عند 85.51 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي.
وفقدت الليرة هذا العام نحو 35 بالمئة من قيمتها.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.81 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً 42.25 بالمئة.
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