نيكاي الياباني يتراجع لأقل مستوى في 3 أسابيع مع صعود الين

انخفض المؤشر نيكاي الياباني إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع، الاثنين، إذ أضر ارتفاع الين بتوقعات أرباح المصدرين في حين قادت شركات صناعة السيارات الانخفاضات.

وأنهى نيكاي التعاملات على انخفاض 0.6 بالمئة مسجلاً 33231.27 نقطة بعد تراجعه في وقت سابق بما يصل إلى 1.22 بالمئة إلى 33023.04 نقطة للمرة الأولى منذ 14 نوفمبر.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.83 بالمئة.

وكانت أسهم معدات النقل الأسوأ أداءً بين 33 مجموعة صناعية مدرجة في بورصة طوكيو وتراجع 2.48 بالمئة.

وجاء قطاع التعدين بعد ذلك بتراجع 2.39 بالمئة إذ أثر الانخفاض الكبير في أسعار النفط على أسهم شركات التنقيب.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر عند 146.235 للدولار قبل أن يتراجع إلى نحو 146.65.

وقال كازو كاميتاني الخبير لدى شركة نومورا للأوراق المالية «هناك انطباع قوي بأن الأسهم تتأثر بالتحركات في أسواق العملات».

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على نيكاي انخفض 170 سهماً مقابل ارتفاع 54 واستقرار سهم واحد.

وكان سهم مازدا الأسوأ أداءً فانخفض 3.93 بالمئة. كما هبط سهم نيسان 3.27 بالمئة، وخسر سهم تويوتا 2.31 بالمئة.

لكن التراجع الأكبر كان من نصيب شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع الرقائق، إذ انخفض سهمها 0.59 بالمئة. ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.15 بالمئة.

على الجانب الآخر، كانت أسهم شركات الشحن الأفضل أداءً على الإطلاق وارتفعت بنسبة 1.95 بالمئة.

وكانت العقارات هي القطاع الآخر الوحيد الذي حقق مكاسب ملحوظة، فزاد 0.45 بالمئة.

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