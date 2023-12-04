نيكاي الياباني يتراجع لأقل مستوى في 3 أسابيع مع صعود الين

(MENAFN
- Al-Bayan)
انخفض المؤشر نيكاي الياباني إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع، الاثنين، إذ أضر ارتفاع الين بتوقعات أرباح المصدرين في حين قادت شركات صناعة السيارات الانخفاضات.
وأنهى نيكاي التعاملات على انخفاض 0.6 بالمئة مسجلاً 33231.27 نقطة بعد تراجعه في وقت سابق بما يصل إلى 1.22 بالمئة إلى 33023.04 نقطة للمرة الأولى منذ 14 نوفمبر.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.83 بالمئة.
وكانت أسهم معدات النقل الأسوأ أداءً بين 33 مجموعة صناعية مدرجة في بورصة طوكيو وتراجع 2.48 بالمئة.
وجاء قطاع التعدين بعد ذلك بتراجع 2.39 بالمئة إذ أثر الانخفاض الكبير في أسعار النفط على أسهم شركات التنقيب.
وارتفع الين إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر عند 146.235 للدولار قبل أن يتراجع إلى نحو 146.65.
وقال كازو كاميتاني الخبير لدى شركة نومورا للأوراق المالية «هناك انطباع قوي بأن الأسهم تتأثر بالتحركات في أسواق العملات».
ومن بين 225 سهماً مدرجاً على نيكاي انخفض 170 سهماً مقابل ارتفاع 54 واستقرار سهم واحد.
وكان سهم مازدا الأسوأ أداءً فانخفض 3.93 بالمئة. كما هبط سهم نيسان 3.27 بالمئة، وخسر سهم تويوتا 2.31 بالمئة.
لكن التراجع الأكبر كان من نصيب شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع الرقائق، إذ انخفض سهمها 0.59 بالمئة. ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.15 بالمئة.
على الجانب الآخر، كانت أسهم شركات الشحن الأفضل أداءً على الإطلاق وارتفعت بنسبة 1.95 بالمئة.
وكانت العقارات هي القطاع الآخر الوحيد الذي حقق مكاسب ملحوظة، فزاد 0.45 بالمئة.
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