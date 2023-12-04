فاتورة الصادرات الألمانية في أكتوبر تتراجع إلى 126 مليار يورو

أفادت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، الاثنين، بتراجع صادرات الشركات الألمانية من البضائع إلى الخارج في أكتوبر الماضي.

وأوضح المكتب، الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن، أن حجم صادرات البضائع التي تحمل شعار «صنع في ألمانيا» سجل، بعد أخذ المتغيرات التقويمية والموسمية في الاعتبار، في أكتوبر الماضي تراجعاً بنسبة سالب 0.2% مقارنة بسبتمبر الماضي، وسجل تراجعاً بنسبة سالب 8.1% مقارنة بأكتوبر 2022.

وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات الألمانية إلى الخارج وصلت بوجه عام إلى 126.4 مليار يورو، وفي المقابل بلغت قيمة الواردات في ذلك الشهر 108.6 مليارات يورو.

وذكر المكتب أن واردات ألمانيا في أكتوبر سجلت تراجعاً بنسبة 1.2% مقارنة بسبتمبر الماضي، وتراجعاً بنسبة سالب 16.3% مقارنة بأكتوبر 2022.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع التجارة الخارجية في ألمانيا متأثر منذ فترة طويلة بضعف حالة الاقتصاد العالمي، والتي أدت إلى تقليص الطلب على البضائع التي تحمل شعار «صنع في ألمانيا».

كما تراجع إجمالي قيمة الصادرات في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت فاتورة الصادرات في هذه الفترة 1304.6 مليارات يورو بتراجع بنسبة 0.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كان قطاع التجارة الخارجية في ألمانيا حقق نتائج قياسية في العام الماضي لأسباب منها الارتفاع الملحوظ في الأسعار، غير أنه يتعذر تحديد أرقام دقيقة بناءً على هذه التأثيرات لأن المكتب لا يجمع بيانات معدلة حسب الأسعار.

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