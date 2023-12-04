الأسهم الأوروبية تتراجع مدفوعة بهبوط شركات التعدين والطاقة





تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي مدفوعة بزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، مع تراجع أسهم شركات التعدين والطاقة بفعل ضعف أسعار السلع الأولية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات بعد أن لامس أعلى مستوى في أربعة أشهر يوم الجمعة، محققاً مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وانخفضت أسهم شركات التعدين 1.9 بالمئة، إذ نال ارتفاع الدولار الأمريكي من أسعار النحاس، في حين تراجعت أسهم شركات الطاقة 1.4 بالمئة مع انخفاض النفط وسط ضغوط مستمرة بسبب قرار أوبك+ وعدم اليقين بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود.

وعززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة توقعات السوق بأن أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة قد بلغت ذروتها.

ويترقب المستثمرون عدداً كبيراً من البيانات هذا الأسبوع بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة والناتج المحلي الإجمالي بحثاً عن دلائل حول توقعات التضخم والاقتصاد.

وربح سهم شركة هوفمان - لا روش 1.7 بالمئة بعد الاتفاق على الاستحواذ على شركة تطوير التكنولوجيا البيولوجية كارموت ثيرابيوتكس مقابل 2.7 مليار دولار.

وقفز سهم رولز رويس 3.7 بالمئة بعد أن رفع بنك جيه. بي مورجان تقييمه لأسهم الشركة الهندسية إلى توصية «بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية» من «محايد».

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