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أسعار القمح تحافظ على مكاسبها بعد تسجيل أكبر ارتفاع شهري منذ يونيو

12/4/2023 7:39:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حافظت أسعار القمح في السوق العالمية على مكاسبها في بداية تعاملات الأسبوع الجديد، بعد ارتفاعها خلال الشهر الماضي بأعلى معدل منذ خمسة شهور، نتيجة استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وحالات الجفاف التي تضرب مناطق زراعة القمح في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية مما يثير المخاوف من تراجع الإمدادات في السوق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه رغم زيادة الإنتاج في كل من روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر الدول المنتجة للقمح في العالم، فإن المخاوف من اضطراب عمليات نقل الإنتاج إلى الأسواق العالمية بسبب الحرب ما زالت تحد من إمكانية تراجع الأسعار.

في الوقت نفسه فإن نقص كميات الأمطار في مناطق الزراعة بالجزء الجنوبي من الكرة الأرضية يعزز المخاوف بشأن الإمدادات.

وفي الشهر الماضي خفض اتحاد مزارعي القمح في ولاية أستراليا الغربية توقعات الإنتاج بسبب الطقس الحار.

وجرى تداول القمح بسعر 6.025 دولار للبوشل (27.2 كيلوجرام) بحلول الساعة الثانية و16 دقيقة ظهراً بتوقيت سنغافورة، بعد أن أنهى تعاملات يوم الجمعة عند أعلى مستوى له منذ سبتمبر الماضي. في الوقت نفسه تراجعت أسعار العقود الآجلة للذرة بنسبة 0.7% وهو أول تراجع منذ 4 أيام. وتراجع سعر فول الصويا بنسبة 0.8% ليواصل التراجع.

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