سبوتيفاي تعتزم تسريح 1500 موظف في ثالث خفض هذا العام

قالت شركة سبوتيفاي العملاقة للبث الموسيقي، الاثنين، إنها ستسرح حوالي 1500 موظف، أي ما يعادل 17 بالمئة من عدد موظفيها من أجل خفض التكاليف، وذلك بعد تسريح 600 موظف في يناير و200 آخرين في يونيو.

فبعد جولة من خفض الوظائف أقدمت عليه شركات التكنولوجيا في بداية العام، بدأ بعضها خفض القوة العاملة لديه مجدداً من أمازون إلى موقع لينكد إن المملوك لشركة مايكروسوفت.

وقال دانييل إيك الرئيس التنفيذي لسبوتيفاي في رسالة إلى الموظفين، إن الشركة وظفت المزيد من الأشخاص في عامي 2020 و2021 بسبب انخفاض تكلفة رأس المال وزيادة الإنتاج الذي ارتبط جزء كبير منه بالحصول على مزيد من الموارد.

واستثمرت سبوتيفاي أكثر من مليار دولار لإنشاء أعمال البث التابعة لها، وتعاقدت مع مشاهير مثل كيم كارداشيان والأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، ووسعت انتشارها في السوق في معظم دول العالم سعياً للوصول إلى مليار مستخدم بحلول عام 2030.

ولدى الشركة حالياً 601 مليون مستخدم، ارتفاعاً من 345 مليوناً في نهاية عام 2020.

وفي الربع الثالث من العام تحولت الشركة إلى تحقيق أرباح بدعم من ارتفاع أسعار خدمات البث المباشر وزيادة عدد المشتركين في جميع المناطق. وتتوقع الشركة بلوغ عدد المستمعين شهرياً 601 مليون في الربع الأخير.

وقال إيك «ناقشنا إجراء تخفيض أقل خلال عامي 2024 و2025».

وأضاف «مع ذلك، وبالنظر إلى الفجوة بين وضع هدفنا المالي وتكاليفنا التشغيلية الحالية، قررت اتخاذ إجراء أساسي لضبط تكاليفنا هو الخيار الأفضل لتحقيق أهدافنا».

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