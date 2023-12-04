لا تتركوه يغادر.. جماهير ليفربول تطلق أغنية جديدة لمحمد صلاح

أطلقت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، أغنية جديدة للدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، تطالب فيها ببقائه داخل قلعة الأنفليد وعدم رحيله، وتعبر من خلالها عن مدى حبها للاعب الشاب.

وتقول كلمات الأغنية: "محمد صلاح موهبة من الله، لقد جاء من روما إلى ليفربول، إنه دائماً يسجل، أرجوكم لا تجعلوا مو يغادر".

وتشير جماهير ليفربول إلى رغبتها الشديدة في بقاء محمد صلاح مع الريدز، في ظل ارتباط اسمه منذ الصيف الماضي بالرحيل إلى

الدوري السعودي، عن طريق بوابة نادي اتحاد جدة.

وسجل محمد صلاح 13 هدفاً مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، وصنع 6 أهداف، ليدون صلاح في سجله موسماً تاريخياً جديداً مليئاً بالأرقام القياسية.

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