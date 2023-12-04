لا تتركوه يغادر.. جماهير ليفربول تطلق أغنية جديدة لمحمد صلاح

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، أغنية جديدة للدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، تطالب فيها ببقائه داخل قلعة الأنفليد وعدم رحيله، وتعبر من خلالها عن مدى حبها للاعب الشاب.
وتقول كلمات الأغنية: "محمد صلاح موهبة من الله، لقد جاء من روما إلى ليفربول، إنه دائماً يسجل، أرجوكم لا تجعلوا مو يغادر".
وتشير جماهير ليفربول إلى رغبتها الشديدة في بقاء محمد صلاح مع الريدز، في ظل ارتباط اسمه منذ الصيف الماضي بالرحيل إلى
الدوري السعودي، عن طريق بوابة نادي اتحاد جدة.
وسجل محمد صلاح 13 هدفاً مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، وصنع 6 أهداف، ليدون صلاح في سجله موسماً تاريخياً جديداً مليئاً بالأرقام القياسية.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN04122023000110011019ID1107531746
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.