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عقوبة الإيقاف تهدد هالاند (فيديو)

12/4/2023 7:39:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصبح النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، مهدداً بالإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن هالاند يواجه تهمة سوء السلوك من قبل الاتحاد الإنجليزي، بسبب انفعاله على الحكم سيمون هوبر الذي أدار لقاء مانشستر سيتي وتوتنهام، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي.

وكان هالاند انفعل بسبب قرار الحكم بحرمان فريقه مانشستر سيتي من فرصة هجمة خطيرة بإيقاف اللعب لاحتساب مخالفة، وعدم تطبيق إتاحة الفرصة، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 3/3.

واعتبر الاتحاد الإنجليزي أن هالاند انفعل على الحكم بشكل غير لائق، وهو ما قد يعرضه لعقوبة الإيقاف، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى أن الواقعة قيد التحقيق حالياً، وبالتالي قد يتخذ الاتحاد الإنجليزي قراراً تجاه اللاعب الشاب.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل حالياً المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة واحدة عن ليفربول صاحب الوصافة.


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