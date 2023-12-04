بعدما صعد إلى مستوى قياسي.. الدولار يوقف ارتفاعات أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب بعدما صعدت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق، الإثنين، ولكنها ظلت فوق مستوى 2000 دولار الرئيس مدعومة بتزايد الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 2062.80 دولاراً للأوقية في التداولات، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 2082.40 دولاراً.

ومن بين الأسباب الرئيسة وراء تراجع الذهب ارتفاع مؤشر الدولار 0.3 في المئة ما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفي وقت سابق من الجلسة الآسيوية، قفز الذهب اثنين في المئة تقريباً إلى مستوى قياسي بلغ 2111.39 دولاراً وسط تجدد التوقعات بخفض أسعار الفائدة بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة والذي قال إنه لا تفكير حالياً في خفض أسعار الفائدة.

وقال تيم وترر كبير محللي السوق في كيه. سي. إم تريد «بعد خطابه (باول)، أصبح المتداولون أكثر اقتناعاً بأننا عند ذروة أسعار الفائدة الأمريكية، وبذلك فإن المسار التالي من المرجح أن يكون هبوطياً وليس صعودياً».

وقال باول يوم الجمعة إن بنك الاحتياط الاتحادي لا يفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة.

ومن الممكن أن تؤثر بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة أيضاً في توقعات أسعار الفائدة.

وحصل تهافت في الأسابيع الماضية على شراء الذهب الذي يشكل ملاذاً آمناً في ظل التوترات العالمية والإقليمية.

وتعزز هذا التوجه مع ورود سلسلة من البيانات تفيد بتباطؤ التضخم في أكتوبر في الولايات المتحدة، ما أثار توقعات بخفض الاحتياط الفدرالي معدلات الفائدة.

وانسحبت هذه التوقعات على الدولار أيضاً، ما جعل الذهب أقل تكلفة، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3 في المئة إلى 25.13 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاديوم 2.6 في المئة إلى 974.12 دولاراً، وهبط البلاتين 1.3 في المئة إلى 920.39 دولاراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز