شيكابالا وزيزو يتقدمان في ترتيب هدافي الزمالك عبر التاريخ (فيديو)

نجح قائد نادي الزمالك المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وزميله نجم الفريق أحمد سيد "زيزو"، في التقدم بقائمة ترتيب هدافي الزمالك بجميع المسابقات، بعدما قدم الثنائي أداءً استثنائيًا مع القلعة البيضاء مؤخراً.

وفي الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، سجّل زيزو هدف التقدم في مواجهة سوار الغيني، بعد 9 دقائق من بداية اللقاء الذي أُقيم مساء أمس الأحد، على ملعب السلام بالقاهرة.

وعزز زيزو رصيده من الأهداف مع الزمالك لـ 72 هدفًا، منذ انضمامه إلى الفريق الأبيض في يناير 2019، وفي الوقت نفسه، أحرز شيكابالا هدفاً في الدقيقة 30 من اللقاء، ليصل إلى نفس العدد من الأهداف (72 هدفًا)، بالتساوي مع زيزو.

وتجاوز شيكابالا وزيزو رقم نجم الزمالك السابق طارق يحيى، الذي سجّل 71 هدفًا مع الفريق الأبيض.

وكان شيكابالا العقل المدبر وراء هدف التقدم للزمالك بالأمس أمام سوار الغيني، إذ قدّم تمريرة رائعة قام زيزو بتحويلها إلى هدف برأسه في شباك الفريق الغيني، قبل أن يحرز هدفه الشخصي وهدف فريقه الثنائي من مهارة فردية رائعة.

وفي قمة ترتيب هدافي الزمالك عبر التاريخ، يتصدر عبد الحليم علي برصيد 134 هدفًا، يليه حسن شحاتة برصيد 102 هدف، ثم جمال عبد الحميد برصيد 97 هدفاً، ويحتل علي خليل المركز الرابع برصيد 94 هدفًا، يليه علاء الحامولي برصيد 91 هدفاً، وحمادة إمام برصيد 84 هدفًا، وجمال حمزة برصيد 74 هدفًا.





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