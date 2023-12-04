مزرعة مدينة إكسبو دبي.. مبادرة للزراعة المستدامة وتحقيق الوفرة الغذائية

في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية للزراعة التقليدية أطلقت مدينة إكسبو دبي مبادرة «مزرعة مدينة إكسبو المستدامة»، التي تتبنى الزراعة المتجددة، وتحسين الموارد الزراعية على هامش فعاليات مؤتمر «كوب 28،» وتنتج أكثر من 30 نوعاً مختلفاً من المحاصيل في 16 قطعة أرض خارجية، وتشمل هذه المحاصيل الفواكه والخضراوات والحبوب والبقوليات والأعشاب الطبية، بالإضافة إلى ذلك تضم مزرعة عمودية داخلية للزراعة المائية بقدرة إنتاجية تصل إلى 12 كيلو جراماً من الخضراوات يومياً، بما في ذلك الخضراوات الورقية والأعشاب والزهور الصالحة للأكل، وتبلغ مساحة المنطقتين 1700 متر مربع، وتتمتعان بالقدرة على إنتاج ما يقرب من ثلاثة أطنان من المواد الغذائية في الموسم الواحد.

وتعمل المزرعة على توضيح مفهوم النظم الغذائية المستدامة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2051، وتشكل نموذج اختبار للحلول المناخية، التي تقدمها مدينة إكسبو دبي، وتجسيداً لإيمانها بأن الابتكار والتعاون مع مساهمات الشركاء المحليين والدوليين يمكن أن يدفع إلى التقدم نحو مستقبل أفضل للناس وكوكب الأرض.

وتستخدم بقايا القهوة، التي تجمع من المقاهي لزراعة الفطر، وتتميز المزرعة بمساحات مظللة بألواح الطاقة الشمسية لاستضافة ورش العمل التعليمية ومحادثات الاستدامة مع الخبراء.

ومن جهتها قالت ميّ شلبي، مديرة استدامة في مدينة إكسبو لـ«البيان»: إن المزرعة تقدم نموذجاً زراعياً مستداماً يستند إلى الزراعة العمودية والزراعة المائية، بالإضافة إلى نظام التحكم في المناخ، وتساعد هذه الأساليب الزراعية على تحقيق أهداف استراتيجية الدولة في الأمن الغذائي، التي تشدد على أهمية زيادة الإنتاج الزراعي المحلي بنسبة 50 %، موضحة أن الزراعة المستدامة تسهم وتسريع تحقيق هذا الهدف.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات حالياً تستورد حوالي 85 % من منتجات الأمن الغذائي، مما يؤدي إلى انبعاثات كربونية عالية جداً، وسيسهم زيادة الإنتاج الزراعي في القضاء على هذه الانبعاثات الناتجة عن النقل.

إتمام المشروع

وأفادت أن هناك 7 شراكات تتعاون مع إكسبو لإتمام هذا المشروع المتوقع أن ينتج 3 أطنان في الموسم الزراعي الواحد، يعتمد المشروع على الزراعة العمودية، التي تمكن من زراعة كميات كبيرة في مساحة صغيرة، ويمكن زراعة أي نوع طوال أشهر السنة بغض النظر عن الموسم الزراعي، بفضل نظام التحكم في المناخ، وبالإضافة إلى ذلك يعتمد المشروع على الزراعة المائية، التي لا تحتاج إلى تربة، وتعتمد على إعادة تدوير مياه الري، مما يقلل استخدام المياه بنسبة تتراوح بين 90% و95% مقارنة بالزراعة التقليدية.

7 مواقع

وأشارت إلى وجود 7 مواقع مختلفة للمزرعة، بما في ذلك 5 مزارع و2 موقع لتقديم برامج تعليمية للطبخ ومحاكاة للزراعة، وتسعى المبادرة إلى تسليط الضوء على كيفية استدامة الأغذية المحلية لتحقيق الوفرة والحد من الهدر، وتتميز مزرعة مدينة إكسبو دبي بمجموعة واسعة من المبادرات الزراعية المبتكرة.

وتعتمد مزرعة مدينة إكسبو على الأنواع المحلية والبذور الموروثة والنباتات الطبية والسماد العضوي لتحسين الإنتاج والقيمة الغذائية والنكهة، وتستخدم الأسمدة الطبيعية من مصنع الإمارات للأسمدة البيولوجية لتعزيز التربة وتغذية المحاصيل.

وتهدف مزرعة مدينة إكسبو دبي إلى أن تكون نموذجاً للزراعة المستدامة في المنطقة، وتشجيع المجتمع على اتخاذ خطوات نحو تحقيق الوفرة الغذائية وحماية البيئة، وتوفر المزرعة فرصاً للبحث والابتكار، وتعزز التعليم والتوعية حول ضرورة الزراعة المستدامة وأهميتها.

وتدعو مزرعة مدينة إكسبو دبي جميع أفراد المجتمع إلى الانضمام لتجربة تفاعلية ممتعة، تهدف إلى تعريفهم بمفهوم النظم الغذائية المستدامة، وإظهار قدرات تخزين الكربون في التربة.

وتعكس مبادرة مزرعة مدينة إكسبو دبي التزام دولة الإمارات بتعزيز الزراعة المستدامة، وتنمية الموارد الغذائية المحلية، من خلال تبني أفضل الممارسات والتكنولوجيا الحديثة، إذ يمكن لمزرعة مدينة إكسبو دبي أن تلعب دوراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية في المستقبل.