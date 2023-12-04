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البيت الأبيض يحذر الكونغرس من نفاد الأموال المخصصة لمساعدة أوكرانيا

12/4/2023 7:39:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أرسلت إدارة بايدن اليوم "الاثنين" إلى الكونغرس الأمريكي تحذيراً عاجلاً بشأن الحاجة إلى الموافقة على عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا، قائلة إن الجهود الحربية التي تبذلها كييف للدفاع عن نفسها قد تتوقف بدونها.
في رسالة إلى زعيمي مجلسي النواب والشيوخ، وتم نشرها علنًا أيضًا، حذرت مديرة مكتب الإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، من أن الولايات المتحدة ستعاني نفاد التمويل اللازم لإرسال الأسلحة والمساعدات إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام، قائلة إن ذلك من شأنه أن "يركع" أوكرانيا في ساحة المعركة.

أضافت الرسالة أن الأموال التي خصصتها واشنطن لدعم الاقتصاد الأوكراني نفدت و"إذا انهار الاقتصاد الأوكراني، فلن يتمكنوا من مواصلة الحرب".

وتابعت الرسالة "لقد نفد المال لدينا - ونفد الوقت تقريبًا".

يسعى بايدن إلى الحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليار دولار تقريبًا لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أخرى، لكنه يواجه عقبات في الكونغرس، حيث تتزايد الشكوك حول حجم المساعدة لأوكرانيا، فضلاً عن أن الجمهوريين الداعمين للتمويل يصرون على تغييرات في سياسة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين كشرط للمساعدة.

في الوقت ذاته، وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على حزمة مساعدات مستقلة لإسرائيل، التي تخوض حرباً ضد حماس في غزة، في حين أكد البيت الأبيض على ضرورة تلبية جميع الأولويات.

وقد خصص الكونغرس بالفعل 111 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك 67 مليار دولار لتمويل المشتريات العسكرية، و27 مليار دولار للمساعدات الاقتصادية والمدنية، و10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية. وكتب يونغ أن كل هذا المبلغ، باستثناء حوالي 3 بالمائة من التمويل العسكري، قد نفد بحلول منتصف نوفمبر.

وقالت إدارة بايدن إنها أبطأت وتيرة بعض المساعدات العسكرية لكييف في الأسابيع الأخيرة لمحاولة تمديد الإمدادات حتى يوافق الكونغرس على المزيد من التمويل.


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