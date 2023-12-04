مخدر يضرب الدماغ يشغل اللبنانيين - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - خلال الساعات الماضية، انشغلت الأوساط اللبنانية بمعضلة "المخدرات" بعد أن انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الشباب فقد السيطرة على نفسه نتيجة التعاطي.

مخدّر "كريستال ميث"

في التفاصيل، انتشر المقطع كالنار في الهشيم وأرفق بتوضيح أن الأجهزة الأمنية تحذّر من صنف خطير جديد يتم ترويجه على الشبان في الأسواق اللبنانية عوارضه قاتلة.

ولقي الفيديو تفاعلاً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين السلطة السياسية بمضاعفة جهودها لمكافحة هذه الآفة التي تضرب المجتمع.

بدوره، أفاد مصدر أمني لـ"العربية.نت"، بأن الأجهزة الأمنية لم تتمكن من تحديد تاريخ الفيديو حتى الآن، جازماً بأن يكون الشخص الظاهر تحت تأثير المخدر "كريستال ميث"، وهو النوع الذي ينتشر بسرعة كبيرة بين الشباب اللبناني، لاسيما بعد انتهاء تفشي كورونا.

وأوضح أن "الكريستال ميث" هو ميثامفيتامين مشتق عن مادة "الأمفيتامين"، هو مخدر منشط يؤثر على العقل، وينتج عنه شعور بالكثير من الطاقة، وفرط اليقظة، والحدة والثقة بالنفس.

كما لفت المصدر إلى أن سبب انتشار هذا النوع تحديداً بسرعة يأتي بسبب كلفته المنخفضة، إذ يساوي الغرام الواحد 10 دولارات، مؤكدا أن نسبة كبيرة من الموقوفين بتهمة التعاطي مدمنين على نوع "الكريستال ميث"، مشددا على أنه معدل مقلق لأن هذا المخدّر يضرب الدماغ مباشرة.

وأشار إلى أن ما يرفع منسوب القلق من انتشاره بشكل أوسع في لبنان يعود إلى أن تركيبته الصناعية تأتي من مواد تدخل للبلد بطريقة شرعية تحت مسمّى "مواد طبية" تُستخدم في صناعة مواد التنظيف، كاشفا أن النسبة الأكبر من الذين يتعاطون مخدّر "كريستال ميث" تنتشر في محافظتي بيروت وجبل لبنان.

"ظاهرة قديمة"

من جهته، أوضح جوزيف حواط، رئيس مؤسسة "جاد" (شبيبة ضدّ المخدرات) لـ"العربية.نت"، ألا جديد في الفيديو الذي انتشر، إذ أن المخدّر "كريستال ميث" أو ما يُعرف بالـ "شابو" في الدول العربية إضافة إلى أنواع أخرى منتشرة منذ سنوات في لبنان، لكن الفارق اليوم أن "كريستال ميث" تنتشر بسرعة في لبنان في السنتين الأخيرتين.

وأوضح حواط أن تعاطي المخدرات تضاعف في لبنان بعد انتهاء تفشي وباء كورونا، حيث رصدت جمعية "جاد" تزايد نسبة المتعاطين من فئة الشباب لأنواع عدة من المخدرات، لاسيما "كريستال ميث".

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في لبنان كانت شنت حملات مكثّفة لإقفال مصانع المخدرات وحبوب الكبتاغون وتوقيف المتورطين بها.

وتمكّنت من إحباط عشرات عمليات تهريب الكبتاغون إلى دول عديدة، وذلك عبر الرافق العامة.

في هذا السياق، أشار حواط إلى أن الأجهزة الأمنية اللبنانية أحبطت في الأشهر الثمانية عشرة الأخيرة 72 مليون حبّة كبتاغون كانت معدة للتهريب إلى الخارج.

ومنذ خريف 2019، دخل لبنان في نفق أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، انهارت فيها عملته الوطنية مقابل الدولار ما انعكس سلباً على عمل قطاعات حيوية مثل التعليم والاستشفاء والمصارف.

شاهدوا الفيديو عبر موقع خبرني: