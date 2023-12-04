راديو البلد ومركز وعي يطلقان برنامجا حول استعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان

(MENAFN
- Amman Net) تطلق شبكة الاعلام المجتمعي -راديو البلد بالتعاون مع مركز وعي للتدريب في حقوق الانسان برنامجا حقوقيا يعتبر الاول من نوعه في الأردن ، يتناول محاور خاصة بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان تحت عنوان (UPR) وسيبث كل خميس الساعة 2:30 ظهرا على راديو البلد (92.5).
ووقع السيد داوود كتاب مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي -راديو البلد الاتفاقيه مع مديرة مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان اتفاقية التعاون للبرنامج الإذاعي التي تمتد ل١٣ اسبوعاً.
وقالت الأستاذة تغريد الدغمي مديرة مركز وعي للتدريب في حقوق الانسان : تكمن اهمية هذا البرنامج بضرورة رفع الوعي المجتمعي بمختلف شرائحه وأطيافه في التعريف باهمية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) كأحد اليات الامم المتحدة لمراجعة سجل حقوق الانسان للدول واهمية هذه الالية الدولية لتحسين أهداف التنمية المستدامة 2030 والوفاء بالتزاماتها.
من جانبه اوضح داوود كتاب مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي بأن هذا البرنامج جاء متزامنا مع تمثيل الاردن أمام مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بتاريخ 25/1/2023 لمناقشة ومراجعة حالة حقوق الانسان في الأردن، وعندها، ستتاح الفرصة للمستمعين ان يكونوا على اطلاع تام من خلال استضافة عدد من الضيوف الحكوميين ،من المجتمع المدني واعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي بالاضافة الى استضافة نائب في مجلس الامة وعين .
ومن جهتها أشارت عطاف الروضان مديرة راديو البلد ان البرنامج بمحاوره وضيوفه المتنوعين سيقوم بإلقاء الضوء على كيفية تحسين واحداث التغيير في مسار حقوق الانسان وتنفيذ توصيات UPR ٫ وسيتم توجيه سؤال في الشارع الاردني في اول حلقة كاستطلاع لمعرفة آرائهم حول مدى معرفتهم بUPR. .
ومن الجدير بالذكر ان البرنامج سيكون من اعداد وتقديم الاعلامية تهاني روحي المتخصصة بحقوق الانسان، وسيبدأ اولى حلقاته الخميس ١١/١٢/٢٠٢٣ الى يوم الخميس ٢٩/٢/٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٠ وسيعاد بثه في يوم الاثنين بذات التوقيت على أثير راديو البلد.
MENAFN04122023000209011053ID1107531651
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.