راديو البلد ومركز وعي يطلقان برنامجا حول استعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان

MENAFN - Amman Net) تطلق شبكة الاعلام المجتمعي -راديو البلد بالتعاون مع مركز وعي للتدريب في حقوق الانسان برنامجا حقوقيا يعتبر الاول من نوعه في الأردن ، يتناول محاور خاصة بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان تحت عنوان (UPR) وسيبث كل خميس الساعة 2:30 ظهرا على راديو البلد (92.5).

ووقع السيد داوود كتاب مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي -راديو البلد الاتفاقيه مع مديرة مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان اتفاقية التعاون للبرنامج الإذاعي التي تمتد ل١٣ اسبوعاً.

وقالت الأستاذة تغريد الدغمي مديرة مركز وعي للتدريب في حقوق الانسان : تكمن اهمية هذا البرنامج بضرورة رفع الوعي المجتمعي بمختلف شرائحه وأطيافه في التعريف باهمية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) كأحد اليات الامم المتحدة لمراجعة سجل حقوق الانسان للدول واهمية هذه الالية الدولية لتحسين أهداف التنمية المستدامة 2030 والوفاء بالتزاماتها.

من جانبه اوضح داوود كتاب مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي بأن هذا البرنامج جاء متزامنا مع تمثيل الاردن أمام مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بتاريخ 25/1/2023 لمناقشة ومراجعة حالة حقوق الانسان في الأردن، وعندها، ستتاح الفرصة للمستمعين ان يكونوا على اطلاع تام من خلال استضافة عدد من الضيوف الحكوميين ،من المجتمع المدني واعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي بالاضافة الى استضافة نائب في مجلس الامة وعين .

ومن جهتها أشارت عطاف الروضان مديرة راديو البلد ان البرنامج بمحاوره وضيوفه المتنوعين سيقوم بإلقاء الضوء على كيفية تحسين واحداث التغيير في مسار حقوق الانسان وتنفيذ توصيات UPR ٫ وسيتم توجيه سؤال في الشارع الاردني في اول حلقة كاستطلاع لمعرفة آرائهم حول مدى معرفتهم بUPR. .

ومن الجدير بالذكر ان البرنامج سيكون من اعداد وتقديم الاعلامية تهاني روحي المتخصصة بحقوق الانسان، وسيبدأ اولى حلقاته الخميس ١١/١٢/٢٠٢٣ الى يوم الخميس ٢٩/٢/٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٠ وسيعاد بثه في يوم الاثنين بذات التوقيت على أثير راديو البلد.