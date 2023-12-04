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طهران تتوعد بالرد على مقتل مستشارين لها في سوريا

12/4/2023 7:25:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكدت إيران اليوم الاثنين أنها لن تترك أي إجراء ضد قواتها الاستشارية دون رد، وذلك بعد الإعلان مؤخرا عن مقتل ضابطين إيرانيين في سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي: "لن يمر أي إجراء ضد مصالح إيران وأمنها، وكذلك قواتنا الاستشارية في سوريا، دون رد، وقد تمت تجربة هذه القضية بالفعل".
وكان الحرس الثوري الإيراني أكد السبت الماضي مقتل عنصرين من الحرس الثوري "أثناء أدائهما مهمات استشارية" في سوريا بقصف إسرائيلي.

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