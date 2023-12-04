3.4 مليار دولار قيمة المساعدات الخارجية للأردن حتى نهاية تشرين الثاني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة الملتزم بها للأردن والموقعة منذ مطلع العام الحالي، حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، حوالي 3.438 مليار دولار.



وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن هذه المساعدات تشتمل على المنح الاعتيادية والقروض الميسرة والمنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث تتماشى هذه البرامج والمشاريع الممولة مع مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري.



وأضافت، أن المساعدات الملتزم بها للأردن هي التي تم توقيع اتفاقياتها مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، ويتم تحويلها على شكل دفعات للموازنة وللمشاريع ذات الأولوية خلال فترة التنفيذ للاتفاقيات ووفقاً لتقدم سير العمل وخطط التدفقات النقدية وبإشراف الوزارات القطاعية المعنية.



وبلغت قيمة المنح الاعتيادية نحو 1.346 مليار دولار لمشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة وتحديث القطاع العام والعدل والحكم الرشيد وحقوق الانسان والتشغيل والتدريب المهني وسبل العيش والنوع الاجتماعي والزراعة والأمن الغذائي والبيئة وبناء القدرات والشباب والرياضة، وريادة الأعمال والشراكة مع القطاع الخاص كدعم قطاعي من خلال الموازنة لمشاريع تنفذ من خلال وزارة المالية والوزارات والمؤسسات المعنية.



كما بلغ حجم القروض الميسرة حوالي 1.584 مليار دولار، لمشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والتنمية الاقتصادية والطاقة والدعم القطاعي من خلال الموازنة لمشاريع تنفذ من خلال وزارة المالية والوزارات والمؤسسات المعنية.



وشملت المساعدات الخارجية أيضا، المنح الإضافية الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية بقيمة 506.8 مليون دولار، توزعت هذه المنح على مكونات الخطة بواقع 132.4 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، إضافة إلى 31.4 مليون دولار لدعم الموازنة العامة وبند دعم اللاجئين السوريين بنحو 343 مليون دولار، حيث تمثل هذه النسبة حوالي 23 بالمئة، من حجم التمويل المطلوب لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية البالغ 2.2 مليار دولار للعام الحالي 2023.



وشملت القطاعات الاقتصادية التي استفادت من المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، قطاع دعم الموازنة العامة بنسبة 39 بالمئة، تلاه قطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 25 بالمئة، فقطاع الطاقة بنسبة 11 بالمئة وثم قطاع التعليم بنسبة 8 بالمئة، والصحة بنسبة 6 بالمئة والتنمية الاقتصادية بنسبة 3 بالمئة وقطاع السياحة بنسبة 3 بالمئة، فيما توزعت باقي النسب والبالغة 5 بالمئة على القطاعات الأخرى "التشغيل والتدريب المهني وسبل العيش والنوع الاجتماعي والعدل والحكم الرشيد، وحقوق الانسان والزراعة والأمن الغذائي، وتحديث القطاع العام والبيئة وبناء القدرات وقطاع الشباب والرياضة".