القسام : استهدفنا 3 آليات صهيونية وقصفنا عسقلان

القسام : استهدفنا 3 آليات صهيونية وقصفنا عسقلان
التاريخ
12/4/2023 7:25:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام استهداف 3 آليات صهيونية في محور شرق غزة بقذائف "الياسين105"
كما واعلنت منذ قليل انها قصفت "عسقلان" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين
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