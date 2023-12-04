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القسام : استهدفنا 3 آليات صهيونية وقصفنا عسقلان

12/4/2023 7:25:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام استهداف 3 آليات صهيونية في محور شرق غزة بقذائف "الياسين105"

كما واعلنت منذ قليل انها قصفت "عسقلان" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

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